Auricolari wireless JBL Live Beam 3 con custodia intelligente (-25%)

Se vuoi delle cuffiette Bluetooth straordinarie, con tecnologie avanzate e suono pazzesco, non devi assolutamente perdere questa offerta. Se vai subito su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello gli auricolari wireless JBL Live Beam 3 a soli 149,99 euro, invece che 199,99 euro.

C'è dunque uno sconto del 25% in questo momento che ti permette di avere un risparmio davvero notevole di ben 50 euro. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 30 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

JBL Live Beam 3: auricolari wireless top di gamma

Quando si sceglie il suono ovviamente si deve andare su JBL. Gli auricolari JBL Live Beam 3 garantiscono infatti un audio incredibile, preciso e potente, che ti consente di percepire ogni strumento e ogni nota delle tue canzoni. Inoltre anche le chiamate saranno senza disturbi, grazie alla cancellazione del rumore che si adatta automaticamente all'ambiente in cui sei. E sono resistenti all'acqua certificata IP55.

Li potrai connettere fino a 2 dispositivi contemporaneamente e quindi passare da uno all'altro in un attimo, senza dissociarle e poi riassociarle. E hanno una custodia intelligente dove potrai controllare l'audio senza accedere all'app JBL, dotata di display touch. Sono comodissimi e leggeri, dunque li puoi usare per tutto il tempo che vuoi. E godono di una super batteria in grado di durare per 12 ore con una singola ricarica e per 36 ore con la custodia.

Fai in fretta perché la promozione è destinata a scadere a breve e sarebbe un peccato non avvalersene. Dunque fiondati su Amazon e acquista i tuoi JBL Live Beam 3 a soli 149,99 euro, invece che 199,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e li riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.