Auricolari wireless Creative Sensemore Air in DOPPIO SCONTO

Se vuoi degli auricolari wireless di ottima qualità spendendo il giusto allora dai subito un'occhiata a questa fantastica occasione. Se vai adesso su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello Creative Sensemore Air a soli 34,99 euro, invece che 99,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Ebbene sì, adesso puoi avvalerti di uno ribasso gigante del 40%, più un ulteriore sconto con il coupon per un risparmio totale di 65 euro. Non è certo una promozione che trovi tutti i giorni, per cui sii rapido e completa l'acquisto nel più breve tempo possibile. Con queste cuffiette Bluetooth potrai ascoltare la musica anche quando ci sono rumori intorno a te e le chiamate saranno perfette.

Creative Sensemore Air a un prezzo da non farsi scappare

Sicuramente oggi il prezzo di questi fantastici auricolari wireless è quello che tiene banco ma non è l'unica cosa interessante. Parliamo ad esempio del design molto leggero, compatto e quindi comodo da indossare per tutto il giorno senza problemi. Sono anche molto discrete perché una volta che le infili nelle orecchie si vedono appena. La custodia è piccolissima, solo 4,7 cm x 6,77 cm.

Passando invece all'audio, sono in grado di regalare emozioni intense, grazie a driver da 6 mm in biocellulosa pensati per garantire un suono potente ma equilibrato tra bassi, medi e alti. Sono dotati di 2 microfoni che rilevano e filtrano il rumore circostante e quindi ti permettono sia di ascoltare la musica senza disturbi che anche di fare chiamate perfettamente chiare. Sono resistenti all'acqua con certificazione di grado IPX5 e hanno una batteria che dura 10 ore con una sola ricarica.

Che stai aspettando dunque? A questa cifra li vorranno tutti per cui devi battere la concorrenza. Fiondati su Amazon allora e acquista i tuoi Creative Sensemore Air a soli 34,99 euro, invece che 99,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l'ordine adesso li riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

