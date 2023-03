Auricolari true wireless Samsung Galaxy Buds Live ad un prezzo pauroso su Amazon

I Samsung Galaxy Buds Live rappresentano una svolta estrema rispetto alla norma, sono i primi auricolari true wireless di Samsung con cancellazione del rumore. Il prodotto è disponibile in quattro colori diversi: nero, bianco, grigio scuro e bronzo, accompagnati da una custodia di ricarica abbinata che entra facilmente in tasca. Acquistalo su Amazon a soli 59,00€ invece di 169,00€.

Le cuffie stesse sono progettate in modo nuovo e divertente e il team di progettazione di Samsung ha fatto un lavoro innovativo, evitando di imitare gli AirPods di Apple, come fanno altri produttori di auricolari wireless.

Ogni auricolare è dotato di un sensore tattile che risponde a un singolo tocco, a un doppio tocco o a un triplo tocco, consentendo le funzioni standard di riproduzione/pausa e salto di traccia. La cancellazione attiva del rumore, difficile da implementare in auricolari così piccoli, è stata resa possibile dalla tecnologia Active Noise Cancelling (ANC) per gli auricolari di tipo aperto. Secondo Samsung, questa tecnologia può ridurre fino al 97% il rumore di fondo a bassa banda sotto i 700 Hz, consentendo di ascoltare le conversazioni e gli annunci, compresi quelli su treni e autobus.

La qualità delle chiamate è eccellente grazie alla combinazione di tre microfoni e dell'unità Voice Pickup, che utilizza l'accelerometro per rilevare il movimento della mascella e converte l'energia cinetica in impulsi vocali attraverso la conduzione ossea. Samsung ha incluso molte funzioni basate sul Bluetooth 5 nelle Buds Live per mantenerle collegate allo smartphone e sincronizzate con l'utente. I Galaxy Buds Live utilizzano lo Scalable Codec proprietario di Samsung, che mantiene il flusso musicale ininterrotto regolando il bit rate in base alla qualità della connessione Bluetooth.

Sebbene non sia possibile regolare l'equalizzazione a proprio piacimento, l'app Galaxy Wearable offre la possibilità di scegliere tra sei diverse impostazioni audio, tra cui il potenziamento dei bassi e degli alti. Gli auricolari non devono essere inseriti nell'orecchio, quindi si possono usare per ore e ore senza provare alcun disagio. Samsung ha incluso una presa d'aria per il flusso d'aria, che aiuta a evitare la sudorazione durante l'utilizzo prolungato.

In conclusione, i Samsung Galaxy Buds Live rappresentano una scelta eccellente per coloro che cercano auricolari true wireless con cancellazione del rumore. Approfitta ora dello sconto del 65% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

