Auricolari OPPO Enco Air2 Pro: ora scontate del 38% su Amazon

Sei alla ricerca di un buon paio di auricolari Bluetooth? Magari anche non troppo costose? Perfetto abbiamo trovato un prodotto che sicuramente può interessarti, si tratta degli auricolari OPPO Enco Air2 Pro. Ora puoi acquistarle su Amazon con lo sconto del 38% e pagarle solamente 49,99 euro.

Il costo attuale di queste cuffie è di 79,99 euro ma tu adesso hai la possibilità di risparmiare 30 euro. Non è fantastico?

Cancellazione del rumore e controlli Touch sono solo alcune delle fantastiche caratteristiche delle OPPO Enco Air2 Pro

I nuovi auricolari Enco Air2 Pro sono progettati per accompagnarti sempre e ovunque con un audio pazzesco. Si distinguono dal resto che trovi in commercio per la loro comodità di utilizzo, per la caratteristica della cancellazione del rumore e per l'elevata qualità del suono che caratterizza il marchio OPPO.

La batteria di questi auricolari è a lunga durata e ti permetterà di ascoltare musica per ben 24 ore consecutive. Il loro design è moderno e aerodinamico. Pesano solamente 4,3 grammi ciascuna quindi davvero leggere e confortevoli anche perché senza cuscinetti. Inoltre possiedono la fantastica funzione che ti consente di scattare una foto dal telefono con un semplice doppio tocco delle cuffie. E poi con il Bluetooth 5.2 avrai una tecnologia premium in termini di connettività per ascoltare la tua musica con la massima qualità. Sono anche impermeabili, ovvero dotate di un design specifico per proteggere il dispositivo dalla pioggia e dal sudore. Questo fa sì che tu possa usarle durante l'allenamento o la corsa all'aperto in qualsiasi stagione dell'anno senza alcuna preoccupazione.

Ora Amazon ti da la possibilità di acquistare le cuffie OPPO Enco Air2 Pro con lo sconto del 38%. Prendile adesso e risparmia ben 30 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.