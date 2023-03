Auricolari Enco Buds 2 di OPPO ad un prezzo incredibile su Amazon

Le cuffie Enco Buds TWS sono la nuova proposta di OPPO dopo il successo delle Enco Buds originali. Le Enco Buds 2 si trovano in una confezione compatta con cuffie, auricolari di due misure e libretto di istruzioni. La forma degli auricolari, con uno stelo più lungo e finitura opaca, è stata rivisitata, ma mantengono i controlli tattili nella parte superiore. Nonostante la loro resistenza all'acqua e alla polvere sia diminuita rispetto al modello precedente, gli auricolari Enco Buds 2 hanno la certificazione IPX4 e sono progettati per adattarsi perfettamente al canale uditivo. Acquistalo su Amazon a soli 19,99€ invece di 49,99€.

Le cuffie utilizzano la connessione Bluetooth 5.2 e supportano i codec SBC e AAC, ma non AptX. Il collegamento con gli altri dispositivi è facile grazie all'app HeyMelody di OPPO e le Enco Buds 2 si accoppiano senza problemi con dispositivi Android, iOS e Windows. L'applicazione consente di modificare la sensibilità degli auricolari, di attivare o disattivare la modalità Gioco e di aggiornare il software. Una caratteristica che distingue gli Enco Buds 2 di OPPO è l'amplificazione dei bassi. La sezione Enco Live Sound Effects dell'app HeyMelody ha anche un'impostazione "Bass Boost" per ottenere bassi più forti. Tuttavia, la qualità delle chiamate non è stata perfetta in ambienti rumorosi, con un suono ovattato durante la conversazione.

Nonostante la loro semplicità e il prezzo economico, le Enco Buds 2 di OPPO offrono una buona qualità del suono. Gli utenti potrebbero apprezzare la funzione di equalizzazione di applicazioni di terze parti per migliorare la loro esperienza di ascolto. La custodia delle cuffie, tuttavia, potrebbe essere vulnerabile a danni se tenuta nello stesso contenitore di altri oggetti, come le chiavi. In generale, le Enco Buds 2 di OPPO sono cuffie TWS economiche con un design semplice e una buona qualità del suono, con la capacità di adattarsi al canale uditivo e amplificare i bassi. Tuttavia, non hanno la cancellazione attiva del rumore e la qualità delle chiamate potrebbe essere migliorata. Approfitta ora dello sconto del 60% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

