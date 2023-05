Auricolari Bluetooth OPPO Enco Air2: OFFERTA BOMBA su Amazon, solo 39,99 Euro!

La comodità degli auricolari wireless in-ear nell'era moderna è ciò che ne ha fatto la fortuna: senza i fili a darci noie, possiamo svolgere attività di vario genere senza impedimenti, che sia il semplice ascoltare la musica mentre siamo sui mezzi pubblici, o in palestra, oppure rispondere alle chiamate mentre non si può reggere il telefono con le mani, o altre decine di occasioni simili. OPPO è tra le aziende che ci stanno puntando molto, soprattutto grazie a prezzi competitivi, e a volte anche in offerta, come gli Auricolari Enco Air2 di cui vi parliamo.

Da oggi potete acquistarli su Amazon in offerta: gli auricolari Bluetooth OPPO Enco Air2 sono disponibili a soli 39,99€, con uno sconto gigantesco del 43% sul totale, e un risparmio di circa 30,00€!

Auricolari OPPO Enco Air2: senza la noia dei fili

Si tratta di un prodotto dotato di di tecnologia Bluetooth 5.2 binaurale a bassa latenza, che vi permetterà di ricevere il segnale in simultanea su entrambi gli auricolari. Inoltre sempre grazie ad esso l'apparecchio può mantenere una connessione più stabile durante la visione video, o una sessione di gaming, e una migliore qualità dell'audio durante le telefonate.

Gli Auricolari Bluetooth OPPO Enco Air2 possiedono anche una nuova area touch, che potrete sfruttare per rispondere alle chiamate con un semplice tocco, ma anche cambiare brano, o regolare il volume. La batteria può durare fino a 24 ore, e ovviamente gli auricolari sono venduti con allegata l'elegante custodia da ricarica.

