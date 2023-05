AirPods, Galaxy Buds e via dicendo sono ottimi auricolari Bluetooth, ma costano davvero tanto. Troppo, per alcuni utenti che in realtà cercano semplicemente un prodotto pratico e di buona qualità. Se pensi di far parte di questa cerchia, ti dico che su Amazon è attivo uno sconto del 56% sulla proposta di Zakotu.

Questi auricolari Bluetooth con 40 ore di autonomia e certificazione IP67 costano solo 21,99€, spedizione inclusa. Affare? Direi di proprio di sì.

Questi auricolari Bluetooth costano pochissimo e sono compatibili con iOS e Android

In termini puramente estetici, gli auricolari Bluetooth di Zakotu ricordano vagamente gli AirPods di prima e seconda generazione. Lo stesso vale per il case, con la differenza però che quest'ultimo integra un utile display LED che ti informa della carica rimanente. Un plus davvero niente male.

Gli auricolari sono leggeri, ergonomici (senza copriauricolare in silicone) e resistenti ad acqua e polvere, quindi li puoi usare anche sotto la pioggia o durante le più intense sessioni d'allenamento. Sfruttano il Bluetooth 5.3, quindi la stabilità della connessione è eccellente, così come la latenza è al minimo e il consumo energetico è ridotto.

Compatibili con praticamente tutti i sistemi operativi più diffusi, iOS e Android compresi, gli auricolari Bluetooth in questione supportano la tecnologia Stereo HiFi e dispongono di driver da 13 millimetri. Il microfono è in alta definizione, quindi per chiunque sia in ascolto dall'altro lato, la tua voce sarà sempre limpida e chiara.

C'è altro da aggiungere? Sì! Ti parlo di 40 ore di autonomia (considerando anche il case di ricarica), di ricarica tramite USB-C, di abbinamento automatico al dispositivo dopo la prima sincronizzazione (smartphone, tablet, computer) e - addirittura - supporto ai controlli touch.

Tutto questo a soli 21,99€, ma solo perché è attualmente attivo uno sconto del 56%. Meglio non farselo sfuggire dunque, l'affare è adesso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.