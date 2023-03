Auricolari Bluetooth con 9h di ascolto ininterrotto e ricarica rapida

Oggi ti segnalo questa ottima offerta per avere delle cuffiette wireless eccellenti, con una batteria esagerata e a un prezzo davvero da non credere. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello gli auricolari Soundcore P3i a soli 43,99 euro, invece che 69,99 euro.

A questo prezzo non c'è davvero tempo da perdere. Approfitta dello sconto del 37% per avere delle cuffiette wireless belle, comode e con connessione stabile.

Auricolari Soundcore P3i: suono eccezionale, batteria infinita

Ovviamente quando si scelgono degli auricolari una delle cose che si guarda è l'audio, che dev'essere di qualità. Grazie ai driver da 10 mm con cancellazione del rumore, Soundcore P3i offrono un suono eccezionale, potente e preciso. E puoi equalizzarlo scegliendo tra 22 opzioni che puoi cambiare in app.

Sono anche molto comode. I cuscinetti in silicone si adattano all'orecchio, non stringono e isolano bene dai rumori esterni, riducendolo del 90%. I 4 microfoni di cui sono dotati possiedono un algoritmo che rileva con precisione solo la tua voce e la restituisce forte e limpida a chi ti ascolta. Puoi ascoltare musica o fare chiamate per 9 ore consecutive e per 36 ore totali grazie alla custodia. Quando hai fretta, in soli 10 minuti di ricarica avrai 2 ore di ascolto.

Devi essere veloce perché difficilmente un'offerta così interessante durerà ancora molto. Per cui vai su Amazon e acquista i tuoi auricolari Bluetooth Soundcore P3i a soli 43,99 euro, invece che 69,99 euro. Se completi l'ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.