Attiva in 5 minuti la SIM che ti dà 200 GB anche in 5G a 9,99€ al mese

Stai valutando di cambiare operatore telefonico o devi attivare una nuova linea? L’offerta ho. Mobile ha diverse caratteristiche molto interessanti che la rendono una scelta particolarmente vantaggiosa. Scopri l’offerta ho. Mobile a 9,99€ al mese.

Tanti Giga e l’opzione Riparti nell’offerta ho. Mobile

Con ho. Mobile si hanno 200 GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati, la SIM gratuita (è disponibile anche l’eSIM a 1,99€) al massimo della velocità. La rete ho. Mobile, infatti, mette a disposizione anche il 5G per una copertura maggiore e un’esperienza di navigazione più stabile e veloce. Il tutto a 9,99€ al mese.

Incluso nel canone mensile dell’offerta ho. Mobile c’è anche l’opzione Riparti. È una soluzione estremamente efficace per chi utilizza tutti i Giga presenti nel piano dati. Nel caso in cui si esauriscono i 200 GB previsti nel piano ho. Mobile, infatti, la navigazione viene bloccata in automatico per evitare di addebitare costi aggiuntivi. Ma non solo. È possibile sfruttare l’opzione Riparti e anticipare i 200 GB del mese successivo. Durante una vacanza, una sessione di esami o un periodo nel quale si utilizzano i Giga più del solito ho. Mobile risolve definitivamente il problema.

L’opzione Riparti è accessibile dall’app ho. Mobile dalla quale c’è la possibilità anche di personalizzare il numero di telefono creando la propria combinazione preferita. Un modo utile per memorizzare meglio il nuovo numero di telefono ma anche per dargli un tocco di unicità e originalità in più.

L’offerta ho. Mobile per 200 GB di traffico, SMS e minuti illimitati, è disponibile sia per le nuove attivazioni che richiedendo la portabilità del proprio numero da un altro operatore. Per qualsiasi necessità o problema inclusa nell’offerta c’è anche l’assistenza WhatsApp con la quale confrontarsi per risolvere qualsiasi dubbio o difficoltà.

