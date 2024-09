Attenzione alle truffe online nel periodo del "Back to School"

Con l'inizio del nuovo anno scolastico, cresce anche il rischio di truffe online rivolte a studenti, genitori e personale scolastico. I cybercriminali approfittano di questo periodo per mettere in atto diverse strategie ingannevoli, puntando a sottrarre informazioni personali e sensibili.

Una delle tecniche più diffuse è il phishing, che consiste nell'invio di email o messaggi ingannevoli che sembrano provenire da fonti affidabili, come scuole, università o fornitori di servizi tecnologici. Questi messaggi spesso invitano gli utenti a cliccare su link dannosi o scaricare allegati pericolosi, con l'intento di rubare dati come password, numeri di carte di credito o altre informazioni private.

Tra le truffe più comuni, troviamo i falsi concorsi, che promettono premi come smartphone o tablet in cambio della compilazione di moduli con dati personali. Inoltre, spesso vengono utilizzati moduli falsi, che simulano quelli di piattaforme note, come Google Forms, per raccogliere credenziali di accesso o dati sensibili. Un’altra truffa molto diffusa è l'invio di email che segnalano inesistenti problemi tecnici relativi a servizi come Office 365, inducendo le vittime a fornire le proprie credenziali per risolvere presunti malfunzionamenti.

Come proteggersi da queste truffe online

Per proteggersi da questi attacchi, è importante adottare alcune misure di sicurezza. Innanzitutto, è fondamentale essere sempre diffidenti nei confronti di offerte troppo vantaggiose o richieste di dati personali tramite email o messaggi sospetti. Verificare sempre la provenienza dei messaggi prima di cliccare su link o scaricare file, controllando l'identità del mittente.

Inoltre, è consigliabile proteggere i propri dati con password complesse e attivare l’autenticazione a due fattori per una maggiore sicurezza. Un antivirus aggiornato può inoltre fornire una protezione efficace contro virus e malware. Per quanto riguarda gli studenti, è importante sensibilizzarli sui rischi delle truffe online e su come riconoscere i messaggi sospetti.

I genitori devono incoraggiare un dialogo aperto con i figli affinché si sentano a loro agio nel chiedere aiuto in caso di dubbi. Inoltre, assicurarsi che i dispositivi utilizzati siano sempre protetti e aggiornati è essenziale per una maggiore sicurezza. Seguendo questi semplici consigli, è possibile ridurre significativamente il rischio di cadere vittime delle truffe online.