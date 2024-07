Attenzione alla truffa online del "Pacco in giacenza", cosa fare

Sta circolando una truffa online che sfrutta l'attesa di un pacco per rubare dati personali. Conosciuta come "truffa del pacco in giacenza" o "pacco bloccato", questa frode induce le vittime a cliccare su un link falso per sbloccare la consegna, permettendo ai truffatori di accedere alle informazioni personali.

Per difendersi da questa truffa, l'Associazione Consumatori Famiglie (AssConFam) offre alcuni consigli pratici. Prima di tutto, è essenziale verificare l'indirizzo email del mittente. Le email truffaldine spesso iniziano con "http" anziché "https" e possono finire nella cartella spam. È fondamentale evitare di cliccare su link sospetti e di inserire dati personali, specialmente tramite SMS.

In caso di dubbi, è consigliabile contattare direttamente il corriere indicato nell'email o nel messaggio per verificare lo stato del pacco. Non bisogna mai agire in fretta; i messaggi fraudolenti sono progettati per spingere le vittime ad agire impulsivamente. Anche se non si sta aspettando un pacco, è importante essere cauti, poiché i truffatori potrebbero indurre a credere di aver ricevuto un pacco per errore.

I corrieri non richiedono mai dei pagamenti per sbloccare i pacchi!

Cliccando sul link presente nella comunicazione fraudolenta, si verrà indirizzati a un sito web falso che imita quello del corriere. Qui verrà richiesto di effettuare un pagamento per sbloccare la consegna. In realtà, i dati inseriti e quelli della carta di credito verranno rubati dai truffatori.

Se si è già caduti nella trappola e si è cliccato sul link, è necessario agire rapidamente. La prima cosa da fare è denunciare l'accaduto alla Polizia Postale seguendo le istruzioni presenti sul loro sito web. È inoltre fondamentale contattare la banca per bloccare immediatamente la carta di credito utilizzata. Se i dati sono stati inseriti su un telefono o un computer, è consigliabile formattare il dispositivo per eliminare eventuali malware installati.

Ricordate che le aziende di corriere non inviano mai email o SMS richiedendo pagamenti per sbloccare pacchi. In caso di dubbi sulla veridicità di un messaggio, è sempre meglio contattare direttamente il corriere. Bisogna diffidare da offerte troppo allettanti per essere vere. Condividere queste informazioni con amici e familiari può aiutare a proteggerli da questa truffa.