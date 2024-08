Attenzione alla truffa del "pacco in consegna": come difenderti

Di recente, si sta diffondendo una nuova variante di una truffa già nota, quella del pacco in consegna, con la quale i cybercriminali cercano di sfruttare l'attesa di una spedizione per ingannare le persone. Ricevere un’email sospetta mentre aspetti un pacco può sembrare del tutto normale, ma proprio in quel momento è fondamentale mantenere alta la guardia. Questa versione della truffa si basa sull’invio di messaggi con allegati dannosi che, se aperti, possono infettare il dispositivo e permettere ai malintenzionati di rubare informazioni sensibili come dati personali o bancari.

La truffa si rivela efficace per vari motivi. In primo luogo, il tempismo gioca un ruolo cruciale: queste email arrivano spesso quando una persona sta aspettando una consegna, facendo sembrare il messaggio legittimo.

Inoltre, la paura di non ricevere il pacco spinge molti utenti ad agire impulsivamente, cliccando sui link o aprendo allegati senza riflettere. Un altro elemento che contribuisce al successo della truffa è la mancanza di consapevolezza. Non tutti sono infatti informati sulle tecniche di phishing più recenti e possono cadere facilmente nella trappola.

Come proteggersi da queste truffe

Per proteggersi da questo tipo di attacchi, è importante prestare attenzione a certi segnali. Controllare con cura l'indirizzo email del mittente può essere un buon punto di partenza, poiché spesso gli hacker utilizzano indirizzi che contengono errori o appaiono poco professionali.

In ogni caso, è sempre meglio evitare di aprire allegati se non si è sicuri della provenienza del messaggio. Un altro suggerimento è non cliccare su link presenti nelle email, anche se sembrano innocui. Prendersi del tempo per verificare l’autenticità del messaggio può fare la differenza, evitando di cadere vittima della truffa.

Se si sospetta che l'email possa essere fraudolenta, è consigliabile contattare direttamente il corriere tramite i canali ufficiali per confermare lo stato della spedizione. Inoltre, avere un antivirus aggiornato rappresenta una protezione ulteriore contro le minacce online. Infine, è utile diffondere la consapevolezza su queste truffe anche tra familiari e amici.