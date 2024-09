Attenzione alla truffa dei 2 euro: la Polizia Postale lancia l'allarme

Una nuova truffa online ha fatto la sua comparsa, promettendo abbonamenti annuali per i trasporti pubblici di Roma a soli 2 euro. Questa offerta, che sembra eccessivamente vantaggiosa e consente di viaggiare illimitatamente sui mezzi pubblici della Capitale per un intero anno, è in realtà una frode.

La Polizia Postale ha lanciato un avviso per mettere in guardia i cittadini contro questa truffa. Gli annunci, frequentemente condivisi sui social media, sono spesso accompagnati da recensioni positive falsificate e da immagini di mezzi pubblici romani per sembrare più credibili.

I truffatori, per attirare le loro vittime, utilizzano offerte che sembrano troppo vantaggiose per essere vere e poi indirizzano gli utenti a cliccare su un link che rimanda a un sito web falso. Una volta atterrati su questo sito, gli utenti vengono invitati a inserire i propri dati personali e le informazioni della carta di credito. I criminali approfittano di queste informazioni per effettuare acquisti non autorizzati o per realizzare altre frodi.

Come proteggersi da queste truffe

Per proteggersi da questa truffa, è essenziale essere cauti e seguire alcuni accorgimenti. È fondamentale evitare di cliccare su link sospetti ricevuti via email o messaggi che propongono offerte eccessivamente allettanti.

Prima di fornire qualsiasi informazione personale, è consigliabile verificare l’attendibilità dell’offerta consultando il sito ufficiale dell'ente o dell’azienda. Inoltre, è importante non inserire dati personali su siti web che non si conoscono o che appaiono dubbi. Se ci si imbatte in annunci sospetti, è utile segnalarli immediatamente alla Polizia Postale.

Nel caso si sospetti di essere stati vittima di questa truffa, è importante contattare subito la propria banca per bloccare la carta di credito e denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine. La Polizia Postale sottolinea l’importanza di rimanere vigili e di diffidare delle offerte che sembrano troppo vantaggiose. La sicurezza online è una responsabilità condivisa e la cautela rappresenta il miglior rimedio contro le truffe.