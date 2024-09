Attenzione alla nuova truffa del pacco Amazon: come difendersi

Una nuova truffa legata alla consegna di pacchi sta colpendo un numero crescente di persone, sfruttando la sorpresa di ricevere un pacco inatteso. Questa strategia ingannevole mira a ingannare i destinatari facendoli cadere in una trappola tecnologica.

Il meccanismo della truffa è semplice ma efficace: i truffatori inviano pacchi a destinatari scelti in modo casuale, fingendo che si tratti di ordini provenienti da noti siti di e-commerce, come Amazon. All'interno del pacco, si trova un QR code nascosto.

Scansionando questo codice, gli utenti vengono indirizzati a pagine malevole, attraverso le quali i criminali possono ottenere dati sensibili, come informazioni sulle carte di credito, contatti telefonici e credenziali di accesso. Una volta in possesso di questi dati, i truffatori possono utilizzarli per attività illecite, come il furto d'identità o l'accesso ai conti bancari.

Alcuni consigli per non incorrere in questa truffa

Ciò che rende particolarmente insidiosa questa truffa è l'apparenza innocua del pacco. La maggior parte delle persone potrebbe essere spinta dalla curiosità ad aprire il pacco e a interagire con il QR code senza sospettare nulla. I truffatori, per di più, sfruttano l'immagine di marchi riconoscibili per rendere il tutto più credibile.

Per evitare di cadere vittima di questo tipo di frode, è essenziale adottare alcune misure preventive. Innanzitutto, se si riceve un pacco che non si è ordinato, è consigliabile non aprirlo e contattare subito il servizio clienti del presunto mittente. È altrettanto importante evitare di scansionare QR code provenienti da fonti sconosciute, soprattutto se appaiono in circostanze sospette.

Mantenere aggiornati i propri dispositivi elettronici è un'altra precauzione fondamentale, poiché gli aggiornamenti includono spesso correzioni di sicurezza in grado di proteggere dai malware. Infine, è buona norma utilizzare sempre connessioni internet sicure e verificare l'autenticità di offerte troppo convenienti che si ricevono online. Rimanere informati e attenti ai possibili rischi è il modo migliore per proteggersi e tutelare i propri dati.