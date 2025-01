Attacco hacker: grave colpo per una grande compagnia sanitaria

Medusind, noto fornitore statunitense di servizi di fatturazione medica, ha recentemente informato il pubblico di una grave violazione dei dati che ha coinvolto più di 360.000 individui. L'incidente è stato rilevato dall'azienda nel dicembre 2023, ma la notifica ai soggetti interessati è arrivata solo dopo oltre un anno, sollevando dubbi sulla tempestività della comunicazione.

Tra le informazioni compromesse figurano dati personali e sanitari altamente sensibili, inclusi numeri di previdenza sociale, dettagli assicurativi, cartelle mediche e informazioni relative ai pagamenti. In risposta a questa violazione, Medusind ha offerto ai soggetti colpiti due anni di servizi gratuiti per il monitoraggio dell'identità, comprendenti il controllo del credito e supporto per la gestione di eventuali furti di identità.

Questo episodio si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la protezione dei dati nel settore sanitario. Il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti (HHS) ha recentemente proposto modifiche alle normative HIPAA per rafforzare le misure di sicurezza e affrontare il crescente numero di attacchi informatici.

Altri attacchi hacker ad altre istituzioni sanitarie, i casi Ascension e Change Healthcare

Tra i casi recenti più rilevanti si segnalano l'attacco ransomware subito da Ascension, che ha esposto i dati di oltre 5,6 milioni di persone, e la violazione che ha colpito Change Healthcare, coinvolgendo oltre 100 milioni di individui.

La vicenda di Medusind evidenzia l'urgenza di adottare misure più avanzate per proteggere le informazioni sensibili dei pazienti. Soluzioni come la crittografia dei dati, l'autenticazione multifattore e una segmentazione più rigorosa delle reti aziendali sono ormai indispensabili per prevenire attacchi futuri.

Il settore sanitario deve riconoscere l'importanza cruciale della sicurezza informatica e investire in strategie di protezione più efficaci. Solo così sarà possibile garantire la fiducia dei pazienti e proteggere informazioni che, oltre a essere personali, sono essenziali per la loro salute e il loro benessere.