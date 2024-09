Attacco Hacker ad account Twitter: pubblicità al token $HACKED

Recentemente, una serie di attacchi informatici ha coinvolto diversi account Twitter, tra cui quelli di marchi noti come MoneyControl, People Magazine ed EUinmyRegion. Gli hacker sono riusciti a prendere il controllo di questi profili per promuovere il token $HACKED, sviluppato sulla blockchain di Solana.

L'obiettivo degli attacchi era avviare una campagna di pump-and-dump, una strategia manipolativa che consiste nel gonfiare artificialmente il valore di un token per poi venderlo rapidamente, lasciando gli investitori con token che perdono valore.

A seguito di questi attacchi, il token $HACKED ha registrato una crescita esponenziale, passando da soli 42 possessori a oltre 400 in poche ore. Di conseguenza, anche la capitalizzazione di mercato del token ha subito un notevole incremento, alimentato dalla visibilità e dalla popolarità degli account compromessi. Utilizzando questi profili seguiti da migliaia di persone, gli hacker sono riusciti a diffondere il loro messaggio su vasta scala, attirando numerosi investitori ignari della truffa in corso.

Anche i brand importanti nel mirino degli hacker

Questo episodio mette nuovamente in luce i gravi rischi legati alla sicurezza online, in particolare per quanto riguarda la gestione dei propri account sui social media. Gli attacchi informatici sono diventati sempre più sofisticati e mirati, e la possibilità che hacker prendano il controllo di profili di grande influenza può avere conseguenze significative, sia per i brand coinvolti che per gli utenti.

Gli esperti di sicurezza digitale sottolineano l'importanza di adottare misure adeguate per proteggere i propri account. Tra queste, è fondamentale l'utilizzo di password robuste e uniche per ogni piattaforma, così come l'attivazione dell'autenticazione a due fattori. Quest'ultima aggiunge un ulteriore livello di sicurezza, rendendo molto più difficile per gli hacker accedere ai profili senza autorizzazione.

Questo caso evidenzia la necessità di una maggiore attenzione alla protezione dei dati personali e degli account online, soprattutto in un contesto dove gli attacchi informatici continuano a crescere in sofisticazione e frequenza.