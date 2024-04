ATP Madrid, Nadal-De Minaur: come vederla in streaming

La rivincita di Barcellona è servita. Dopo il ko della settimana scorso, Rafael Nadal si è regalato una nuova possibilità contro Alex de Minaur, attuale numero 11 del ranking. A Madrid la sfida è valida per il secondo turno, con la leggenda spagnola che ha già annunciato come questa sia la sua ultima partecipazione al Mutua Madrid Open.

L'incontro del Masters 1000 di Madrd tra Nadal e De Minaur sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Tennis (canale 203) e in streaming su NOW.

Come vedere Nadal-De Minaur in streaming (ATP Madrid)

La visione della sfida del secondo turno dell'ATP Madrid tra Nadal e De Minaur richiede l'attivazione del pass Sport di NOW.

Alla vigilia della nuova sfida contro il rivale australiano, Rafa ha ammesso che in questo momento il suo avversario è da considerarsi favorito, anche alla luce della vittoria conseguita dall'aussie a Barcellona non più tardi di una settimana fa. Ciò significa che potrebbe essere la sua personale "last dance" nella sua città, dopo una carriera che è già oggi leggenda.

La sfida tra i due si disputerà nella giornata di domani, sabato 27 aprile.

