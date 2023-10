AtlasVPN taglia il prezzo: ora la VPN costa appena 1,54 €/mese

È un'offerta da cogliere al volo quella di AtlasVPN. La VPN, infatti, ha anticipato il Black Friday lanciando una promozione davvero ottima. Grazie alla nuova offerta, infatti, è possibile accedere al servizio con un costo ridotto di 1,54 euro al mese.

Lo sconto è ottenibile semplicemente puntando sul piano biennale che include anche 6 mesi gratis extra, per un totale di 30 mesi di abbonamento. C'è anche una garanzia Soddisfatti o Rimborsati da esercitare entro 30 giorni dall'attivazione.

La promozione è disponibile tramite il link qui di sotto.

AtlasVPN è in offerta: prezzo ridotto a 1,54 euro al mese

Con AtlasVPN è possibile accedere a una delle migliori VPN sul mercato, beneficiando della crittografia del traffico dati oltre che di una politica no log, per una connessione sicura e senza tracciamento.

Da notare che l'uso della VPN è senza limiti e che è possibile utilizzare il servizio da un numero illimitato di dispositivi. Il servizio è disponibile con app dedicate su tutti i principali sistemi operativi, garantendo così la massima flessibilità d'utilizzo e l'accesso alla rete VPN sia da smartphone che da desktop.

C'è, inoltre, la possibilità di geolocalizzare il proprio indirizzo IP, grazie a un network di centinaia di server sparsi in tutto il mondo. In questo modo, è possibile evitare con grande semplicità la censura online.

Grazie all'offerta del Black Friday di AtlasVPN è possibile ridurre il costo del servizio fino ad appena 1,54 euro al mese. Per ottenere lo sconto (-86%) è sufficiente puntare sul piano biennale che aggiunge ben 6 mesi di abbonamento extra, per un totale di 30 mesi di sottoscrizione.

L'offerta è accessibile qui di seguito.

AtlasVPN prevede la fatturazione anticipata, con un costo complessivo di circa 46 euro per 30 mesi di utilizzo. C'è poi una garanzia di rimborso a 30 giorni che consente di ottenere un rimborso integrale della spesa sostenuta.

