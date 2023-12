Atlas VPN: naviga in completa sicurezza

La protezione quando si naviga sul web è un tema che spesso viene dato per scontato ma oggigiorno avere una VPN come quella di Atlas ad esempio è forse la cosa più importante da avere, soprattutto se ti capita di navigare spesso in giro e di connetterti a reti non troppo sicure.

Scegliere dunque una VPN è sicuramente una delle opzioni da tenere in considerazione per evitare di navigare sul web senza adottare delle precauzioni.

Oltre alla possibilità di navigare in forma anonima, alcune VPN, proprio come quella di Atlas, offrono anche una sorta di alert che vi mette in guardia dai siti malevoli.

Attualmente, per questo periodo natalizio, è possibile usufruire della promozione sul piano biennale con uno sconto dell'86% con 6 mesi in regalo.

Atlas VPN: le principali caratteristiche

Oltre ad offrire più di 1000 server dislocati in tutto il Mondo, questa VPN offre alcune caratteristiche davvero interessanti, vediamole:

Dispositivi illimitati: puoi collegarti con tutti i tuoi device senza limitazioni. Atlas è disponibile per qualsiasi sistema operativo.

Server MultiHop : puoi scegliere di dirottare la connessione su più server per avere maggior protezione.

: puoi scegliere di dirottare la connessione su più server per avere maggior protezione. Assistenza 24/7 tramite chat

Protocollo WireGuard che garantisce sicurezza quando navighi online.

che garantisce sicurezza quando navighi online. Server a 10 Gbps : grazie a queste performance navigherete sempre alla massima velocità.

: grazie a queste performance navigherete sempre alla massima velocità. Login senza password

Anti-Malware : la VPN blocca anche phishing, malware e altri virus.

: la VPN blocca anche phishing, malware e altri virus. Kill Switch: funzione che blocca la navigazione quando la VPN si disconnette.

La soluzione che abbiamo visto poc'anzi è disponibile in super sconto a soli 1,54 euro mensili sul piano di 2 anni. In pratica, c'è uno sconto dell'86% rispetto al prezzo di listino.

Se però preferisci provare la VPN prima di acquistarla, Atlas di propone la sua versione gratuita con gli stessi vantaggi di quella a pagamento.

