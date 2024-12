ASUS Zenbook 14 con Ryzen 5, SSD da 512 GB e Windows 11 (-150€)

Se desideri acquistare un computer portatile senza dover spendere cifre esorbitanti ma nello stesso tempo non sacrificando le prestazioni, sono certo che questa promozione fa proprio al caso tuo. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello ASUS Zenbook 14 a soli 649 euro, invece che 799 euro.

Ebbene sì, ti assicuro che è tutto vero, con questo sconto del 19% avrai un risparmio notevole di ben 150 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 129,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

ASUS Zenbook 14 è potente, compatto e versatile

Con ASUS Zenbook 14 potrai fare qualsiasi cosa senza sacrifici e il suo costo attualmente è decisamente vantaggioso. Intanto ha un ottimo display NanoEdge da 14 pollici molto luminoso e con bassissima emissione di luce blu per evitare l'affaticamento visivo. Gode di una tastiera compatta con retroilluminazione e touchpad sensibile e pesa solo 1,39 Kg per uno spessore di appena 16,9 mm da chiuso.

Monta il potente e performante processore AMD Ryzen 5 7530U con a supporto in questa versione 8 GB di RAM e un SSD veloce e capiente da 512 GB. Possiede inoltre la scheda grafica AMD Radeon e Windows 11 Home già installato. Gode delle tecnologie WiFi e Bluetooth, ha altoparlanti molto potenti con sistema Dolby Atmos per un audio potente e coinvolgente e la webcam con ottimizzazione dell'immagine in tempo reale.

Insomma una vera forza della natura che oggi puoi portarti a casa a molto meno del suo prezzo. Quindi non attendere oltre, vai subito su Amazon e acquista il tuo ASUS Zenbook 14 a soli 649 euro, invece che 799 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

