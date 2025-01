ASUS Zenbook 14 con Ryzen 5 e Windows 11 è il notebook da acquistare adesso

Se fai alla svelta oggi puoi mettere le mani su un ottimo notebook senza spendere cifre esorbitanti. Dunque non aspettare che sia troppo tardi, fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello ASUS Zenbook 14 con Ryzen 5 a soli 649 euro, invece che 799 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte a uno sconto del 19% che taglia il prezzo e ti fa risparmiare la bellezza di 150 euro sul totale. Una grandissima promozione da non perdere. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 129,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

ASUS Zenbook 14 è un laptop potente adatto per tutto

Con ASUS Zenbook 14 non devi fare rinunce, è un ottimo notebook con design accattivante e hardware eccellente per prestazioni top. Monta il processore AMD Ryzen 5 7530U e viene supportato da 8 GB di RAM. Troviamo poi un SSD GB PCIe 3.0 da 512 che rende tutto più veloce, oltre a garantire un ottimo spazio di archiviazione.

Gode di un fantastico display da 14 pollici dai colori vividi e immagini dettagliate, con cornice sottile, bassa emissione di luce dannosa e antiriflesso. La tastiera retroilluminata ha tasti molto ben distanziati e ti consente di digitare più velocemente. Ha un peso di soli 1,39 Kg e quindi risulta decisamente maneggevole. Come sistema operativo trovi a bordo Windows 11 Home. E poi ha diverse porte USB veloci e HDMI per collegare un secondo monitor.

Fai presto perché a questa cifra l'offerta non durerà niente. Quindi prima che sparisca vai su Amazon e acquista il tuo ASUS Zenbook 14 con Ryzen 5 a soli 649 euro, invece che 799 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.