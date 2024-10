ASUS Vivobook Flip S14: favoloso convertibile con i5 e SSD da 512GB

È da un po' che stai girando i negozi per acquistare un notebook non troppo grande, che sia potente e possibilmente convertibile senza spendere un'esagerazione? Allora oggi l'hai trovato. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello ASUS Vivobook Flip S14 a soli 699 euro, invece che 749 euro.

Potrebbe sembrare che lo sconto del 7% non sia così enorme ma tieni presente che oltre a farti risparmiare 49 euro sul totale si avvicina moltissimo al prezzo più basso di sempre. E poi con questo fantastico computer portatile convertibile touch potrai fare quello che vuoi. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 139,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

ASUS Vivobook Flip S14 è il convertibile da avere

Non ci sono storie, ASUS Vivobook Flip S14 a questo prezzo è da prendere assolutamente. Gode di un display da 14 pollici touchscreen ultra sottile e dai colori brillanti. È dotato di una cerniera robusta che ruota 360° e ti permette quindi di tenerlo aperto in qualsiasi modo tu desideri. Ottimo quindi per scrivere, giocare o guardare film.

Possiede potente processore Intel Core i5 di 13ª generazione con a supporto 8 GB di RAM che spingono sull'acceleratore e un SSD PCIe da 512 GB per archiviare quello che vuoi. Ha un peso di soli 1,5 kg, una tastiera retroilluminata compatta con truck pad integrato molto sensibile e una webcam FHD da 1080p. Inoltre potrai avvalerti delle porte USB 3.2 Gen 2 Type-A e Type-C per trasferimenti velocissimi e un ingresso HDMI 2.1 per collegarci un altro monitor.

Stai ancora leggendo? Non c'è più tempo per farlo, a questa cifra l'offerta non durerà. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo ASUS Vivobook Flip S14 a soli 699 euro, invece che 749 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

