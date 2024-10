ASUS Vivobook 15 con i3 di 12ª generazione e SSD da 512GB

Se vuoi acquistare un notebook che garantisca ottime prestazioni ma senza spendere troppi soldi allora dai un'occhiata a questa ottima offerta che ti sto segnalando. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello ASUS Vivobook 15 a soli 349 euro, anziché 399 euro. È esclusiva per i clienti Prime, se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Anche se lo sconto del 13% non è da strapparsi i capelli porta il prezzo al più basso di sempre e quindi non è da farselo scappare. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

ASUS Vivobook 15: ottimo portatile spendendo poco

Senza ombra di dubbio possiamo dire che ASUS Vivobook 15 gode di un rapporto qualità prezzo davvero eccellente. Monta l'ottimo processore Intel Core i3-1215U di 12ª generazione e possiede la scheda grafica Intel Iris Xe. Gode di 8 GB di RAM e un SSD da 512 GB che rende super rapida l'accensione e l'avvio dei programmi, oltre a essere inesauribile.

Ha un ampio display da 15,6 pollici con risoluzione FHD e dotato di un rivestimento antiriflesso che riduce anche la luce blu. Possiede una cerniera lay-flat si apre a 180° e rende semplice la condivisione dello schermo. Offre una tastiera compatta con tastierino numerico molto precisa e con retroilluminazione. Ha un design estremamente leggero, di soli 1,73 kg e sottile di appena 1,79 mm. Possiede una webcam integrata HD da 720 p, porte USB-A 3.2 per trasferimenti veloci e una porta USB-C e HDMI per collegarci un secondo monitor.

Questa è sicuramente la migliore soluzione per avere un notebook dalle ottime prestazioni senza strapagarlo. Dunque vola su Amazon e acquista il tuo ASUS Vivobook 15 a soli 349 euro, anziché 399 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.