ASUS TUF Gaming: monitor da 27” FHD a 180 Hz per veri gamer

Se passi molto tempo davanti allo schermo, soprattutto per giocare ai tuoi titoli preferiti, allora non puoi assolutamente lasciare che questa occasione ti sfugga. Se vai subito su Amazon puoi mettere nel tuo carrello il bellissimo ASUS TUF Gaming da 27 pollici a soli 149 euro, invece che 175,98 euro.

Ora c'è dunque uno sconto del 15% che porta il prezzo al più basso finora registrato su Amazon. Con questo monitor spettacolare puoi giocare in modo molto più coinvolgente e immersivo per goderti i tuoi giochi come mai prima. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

ASUS TUF Gaming: immersione nei giochi che prendono vita

Con il monitor ASUS TUF Gaming i tuoi giochi prenderanno vita e potrai vivere le tue avventure al meglio. Che si tratti di azione, sport o altro riuscirai sempre a percepire ogni dettaglio. Grazie ai suoi 27 pollici con risoluzione FHD 1920 x 1080 p e resfreh rate a 180 Hz non perdi nemmeno un frame.

Ha un tempo di risposta velocissimo di soli 1 ms e anche grazie alle tecnologie FreeSync Premium e G-Sync, per AMD e Nvidia, le immagini saranno sempre perfette. Inoltre ha una bassissima emissione di luce blu e quindi non sentirai nemmeno l'affaticamento ella vista. Puoi regolare il monitor inclinandolo da -5° a +20° per avere esattamente la visione che preferisci. E gode di 2 porte HDMI, una DisplayPort e un ingresso per cuffie.

Fai alla svelta perché siamo di fronte a un'offerta troppo allettante per durare a lungo. Perciò prima che scada vai su Amazon e acquista il tuo ASUS TUF Gaming da 27 pollici a soli 149 euro, invece che 175,98 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa in pochi giorni senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.