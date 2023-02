ASUS ROG Strix Impact II: OFFERTA BOMBA su Amazon per il mouse

ASUS è ormai da anni, indiscutibilmente, sinonimo di qualità, innovazione e tecnologia all'avanguardia nel campo dei computer, soprattutto con la linea ROG creata per gli utenti più esigenti. Gli hardware della casa difficilmente deludono le aspettative, e se siete in cerca di un nuovo mouse, magari per sostituire il vostro utilizzato per troppo tempo, potreste avere l'occasione decisiva proprio tra le mani con l'ASUS ROG Strix Impact II di cui vi parliamo.

Perché l'occasione? Perché da oggi il mouse ASUS ROG Strix Impact II è in offerta su Amazon a soli 30,99€, ovvero con un risparmio di circa 20,00€ sul prezzo originale.

ASUS ROG Strix Impact II: cablato e performante

Se non avete problemi con i fili, e uno in più sulla vostra scrivania non vi cambia la vita, la qualità del mouse cablato USB ASUS ROG Strix Impact II vi farà fare il salto di qualità. Si tratta di un mouse performante ed ergonomico, dedicato soprattutto ai videogiocatori.

Il mouse ASUS ROG Strix Impact II in offerta su Amazon dispone di una tecnologia di rilevamento ottico con un sensore da 6200 DPI, ed è stato sviluppato con l'aiuto di giocatori professionisti. Il cavo è leggero e in gomma, mentre sul corpo dispone di un'illuminazione Aura RGB per una completa personalizzazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.