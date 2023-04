ASUS AiO V241EAK-WA295W: su Amazon OFFERTA BOMBA sul Desktop All-in-One

Nell'era moderna, come ormai ben saprete, avere un monitor che funzioni al meglio è praticamente indispensabile, ma se vi dicessimo che è possibile avere un monitor che da solo abbia quasi tutte le funzionalità di un PC? Ebbene esiste una branca di computer infatti chiamata All-in-One, che con la forma di un monitor touch screen, racchiude una vera e propria macchina per fare tutto ciò che vi serve. Molti, proprio come l'ASUS AiO V241EAK-WA295W di cui parliamo ora, sono anche venduti con inclusi mouse ottico wireless e tastiera wireless.

Se volete un prodotto di questo tipo, sappiate che da oggi su Amazon potrete acquistare in offerta l'ASUS AiO V241EAK-WA295W All-in-One Desktop a soli 649,00€, con uno sconto enorme del 32% sul totale e ben 300,00€ risparmiati!

ASUS AiO V241EAK-WA295W: tutto, in un solo prodotto

Si tratta di un PC Desktop All-in-one con display LCD FHD da 23,8". Il rapporto schermo-corpo del 88% con cornici di soli 2mm vi fornirà una visione a dir poco immersiva, con i bordi estremamente sottili ad eccezione della parte in basso dedicata all'altoparlante audio. Dispone anche di webcam HD 720p integrata, e mouse e tastiera wireless come già detto in apertura.

Il PC Desktop All-in-One ASUS AiO V241EAK-WA295W monta un processore Intel Core i5-1135G7 e SSD PCIE da 512GB, con prestazioni garantite. Il supporto fisico che lo regge è semplice ed elegante, ma soprattutto stabile. Questo tipo di prodotto si dimostra e conferma l'ideale per le esigenze informatiche di tutti i giorni senza sforzo, e con un multitasking ancora più fluido.

