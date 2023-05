Astro Gaming A50: cuffie wireless con stazione di ricarica al 42%

Oggi ho scovato un'offerta su Amazon davvero incredibile e se fai presto ti puoi portare a casa delle cuffie per il gaming con microfono incluso e stazione di ricarica a molto meno. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Astro Gaming A50 a soli 209,99 euro, invece che 359 euro.

In questo momento dunque puoi avvalerti di uno sconto del 42% e risparmiare così 149 euro sul totale. Inoltre questa offerta, in esclusiva per gli abbonati ad Amazon Prime, di da la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Astro Gaming A50: audio spettacolare e base di ricarica inclusa

Le Astro Gaming A50 sono dotate di Dolby Audio che ti permette di immergerti completamente in tutti i tuoi giochi. Riuscirai a percepire ogni cosa, dalla musica ai dialoghi, in modo chiaro e senza distorsioni.

Sono comodissime grazie a dei morbidi padiglioni e a un archetto imbottito che poggia sulla testa in modo delicato. Sono anche dotati di un microfono con riduzione del rumore e riverbero che puoi attivare e disattivare in modo semplice. Hanno una super batteria che offre 15 ore di gioco e che puoi ricaricare velocemente con la stazione di ricarica che trovi inclusa in questo kit.

Insomma questo è un vero affare. È chiaro però che con un prezzo tagliato così tanto l'offerta non può durare. Quindi vai subito su Amazon e acquista le tue Astro Gaming A50 a soli 209,99 euro, invece che 359 euro. Se completi l'ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.