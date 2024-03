Assicurazione auto economica: premio ridotto e pagamento a rate con Prima

Per scegliere un'assicurazione auto economica bisogna analizzare bene le opzioni a propria disposizione, valutando pro e contro delle varie proposte e andando a considerare anche i servizi aggiuntivi, come la possibilità di pagare a rate oppure di poter sospendere la polizza.

Tra le opzioni disponibili oggi sul mercato, un ruolo di primo piano lo ricopre Prima Assicurazioni. La compagnia, infatti, è sempre più un punto di riferimento del mercato, garantendo a tutti gli automobilisti la possibilità di ottenere una polizza auto economica e conveniente.

Con Prima Assicurazioni, inoltre, è possibile anche scegliere di pagare l'assicurazione auto a rate, optando per il pagamento in 12 rate mensili, in sostituzione del pagamento in un'unica soluzione, senza finanziamento e senza costi aggiuntivi.

Per calcolare un preventivo con Prima Assicurazioni è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto.

Prima Assicurazioni: la scelta giusta per un'assicurazione auto economica

Scegliere Prima Assicurazioni garantendo la possibilità di ottenere una polizza auto economica e ricca di vantaggi. Sono già 2,5 milioni i clienti che hanno scelto le polizze di Prima, compagnia che oramai è un punto di riferimento del mercato.

Uno dei vantaggi principali del servizio offerto da Prima è la possibilità di pagare a rate il premio della polizza che viene suddiviso in 12 rate mensili. La prima rata viene addebitata all'emissione mentre le altre con cadenza mensile, su carta di credito oppure sul proprio account PayPal.

Da notare, inoltre, che Prima consente di personalizzare l'assicurazione, aggiungendo garanzie accessorie, sfruttando la clausola di sospendibilità o anche scegliendo tra più formule di guida quella più adatta alle proprie esigenze.

Per calcolare un preventivo con la compagnia e attivare una nuova polizza auto basta premere sul box qui di sotto, inserendo poi la targa del veicolo per velocizzare la procedura.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.