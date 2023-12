Aruba Hosting: scopri le soluzioni in sconto del 60%

Aruba per queste festività ti offre un bel 60% di sconto su alcune soluzioni Hosting disponibili a catalogo, anche già scontate.

Grazie al coupon, valido fino al giorno 8 Gennaio 2024, FESTE60 è possibile ottenere una riduzione incredibile su Domini ed Hosting di Aruba.

Per quanto concerne un dominio con email, il prezzo parte da soli 6,20 euro, IVA esclusa, invece di 15,49 euro per un anno. I servizi Hosting partono invece da 15,60€ + IVA per 1 anno.

Vediamo dunque l'offerta di Aruba dedicata a queste festività e disponibile ONLINE grazie al buono sconto esclusivo.

Aruba Hosting: ecco come approfittare degli sconti natalizi

La soluzione Hosting Easy Linux ti mette a disposizione tutti gli strumenti necessari a creare e gestire il tuo sito web con anche 5 database inclusi.

Con la promozione FESTE60, che abbiamo visto prima, questo Hosting è davvero scontatissimo! Infatti, rispetto al prezzo di listino è disponibile a soli 22 euro + IVA all'anno.

Questo particolare Hosting, scontato del 60%, include alcune chicche. Vediamole:

1 dominio con certificato SSL DV incluso : per te la massima sicurezza nello scambio di informazioni. Il tuo sito, inoltre, risulterà più accattivante dai motori di ricerca e completamente affidabile dagli utenti.

: per te la massima sicurezza nello scambio di informazioni. Il tuo sito, inoltre, risulterà più accattivante dai motori di ricerca e completamente affidabile dagli utenti. HiSpeed Cache : questa tecnologia migliora la velocità di rendering delle pagine del tuo sito.

: questa tecnologia migliora la velocità di rendering delle pagine del tuo sito. Spazio Web e traffico illimitati

Caselle email da 1 GB senza limitazioni

10 Gigamail

5 Database MySQL con backup : grazie a questo standard è possibile implementare il proprio CMS preferito.

: grazie a questo standard è possibile implementare il proprio preferito. Monitoraggio 24 ore su 24: il tuo server viene costantemente controllato da personale qualificato e quindi garantendo tempi rapidi di risoluzione di eventuali problemi. Aruba, inoltre, fornisce assistenza disponibile 7 giorni su 7 a qualsiasi ora del giorno tramite chat, telefono, mail oppure con le guide.

