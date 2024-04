Aruba Hosting: dai vita ai tuoi progetti a un prezzo incredibile

Aruba Hosting offre soluzioni all’avanguardia a un prezzo incredibile. Con proposte che partono da soli 99 centesimi all’anno, il provider mette a disposizione servizi come dominio con e-mail, hosting per Linux e Windows, oltre a specifiche soluzioni per WordPress e WooCommerce. Tutto questo ti facilità enormemente l’avvio del progetto online, a prezzi davvero accessibili.

Aruba Hosting: prezzo incredibile per dare vita al tuo progetto online

Il dominio con e-mail personalizzata è il punto di partenza. Come dicevamo, il costo è di appena 0,99 centesimi (+ IVA) all’anno, permettendoti di avere un indirizzo e-mail professionale legato al tuo dominio.

Se possiedi competenze tecniche e vuoi gestire autonomamente il tuo sito, i piani di hosting Linux e Windows sono disponibili a partire da 11,90 euro all’anno. In questo modo, avrai la libertà di sviluppare progetti web in modo indipendente.

I piani dedicati a WordPress e WooCommerce, a partire da 19,90 euro all’anno, mettono a disposizione gli strumenti necessari per creare siti web e piattaforme e-commerce efficienti.

Inoltre, Aruba propone SuperSite a partire da 17,90 euro all’anno, uno strumento intuitivo per la creazione di siti e negozi online. Aruba Drive, infine, è la soluzione ideale per archiviare, condividere e gestire file in sicurezza, con uno spazio illimitato disponibile a partire da 25 euro all’anno.

Dal 1994, Aruba ha conquistato la fiducia di milioni di utenti, con oltre 1,4 milioni di siti attivi, 9,8 milioni di account email e 2,7 milioni di domini registrati.

In definitiva, Aruba Hosting è il partner perfetto per qualità e convenienza, con un’offerta che si distingue per un prezzo incredibile e una gamma di servizi che rispondono alle esigenze di ogni progetto online. Scopri i prodotti Aruba, disponibili a partire da soli 99 centesimi all’anno, e inizia il tuo percorso nel mondo digitale con il miglior supporto possibile.

