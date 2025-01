Aruba, che offerta: gli hosting Linux e Windows a 9,90€/anno

Aruba mette a disposizione una vasta gamma di piani di Hosting Linux e Windows progettati per soddisfare le esigenze di sviluppatori e aziende, con un costo iniziale competitivo di 9,90 € + IVA per il primo anno (successivamente a partire da 32,99 € + IVA). Questi pacchetti offrono elevate prestazioni, sicurezza e flessibilità, rendendoli adatti sia per progetti di piccole dimensioni che per piattaforme professionali più complesse.

Hosting Linux e Windows di Aruba: ecco cosa offrono

La soluzione Hosting Linux rappresenta l’opzione ideale per chi lavora con linguaggi di programmazione come PHP, Python e Ruby. Con questo piano si possono sfruttare spazio web e traffico senza limiti, insieme a backup automatici che garantiscono la protezione dei dati. Ogni piano include un certificato SSL DV preinstallato per proteggere il sito e Softaculous App Installer, che consente l’accesso rapido a oltre 300 applicazioni gratuite, tra cui WordPress, Joomla! e PrestaShop. Per migliorare ulteriormente le performance, è integrato il sistema HiSpeed Cache, utile per velocizzare il caricamento delle pagine.

L’Hosting Windows è studiato per chi sviluppa applicazioni basate su ASP.NET e MSSQL, offrendo prestazioni elevate grazie a Windows Server 2022. Tra i vantaggi, spiccano database MSSQL 2022, che garantisce elaborazioni avanzate, e il certificato SSL DV per rafforzare la fiducia degli utenti. Sono inclusi inoltre backup automatici e una protezione Anti-DDoS.

Tutti i piani partono dal prezzo di 9,90€ + IVA per il primo anno. Per scoprire tutte le specifiche tecniche e scegliere il piano più adatto alle proprie esigenze, è possibile visitare il sito ufficiale di Aruba.

