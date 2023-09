Aruba Academy: corso per ingegneri del Cloud con assunzione in azienda

Aruba Academy propone un nuova interessante occasione di formazione e lavoro. Arriva infatti al via il corso per ingegneri del Cloud con assunzione immediata a tempo indeterminato in Aruba. I posti disponibili per il percorso di formazione in partenza il 6 novembre sono 8. I partecipanti avranno l'opportunità di ampliare le proprie competenze in ambito Cloud native grazie 304 ore di aula virtuale (38 giornate) a cui farà seguito un contratto a tempo indeterminato in azienda.

Gli argomenti del corso

Tra le principali tematiche che verranno approfondite durante il percorso formativo gratuito vi sarà innanzitutto un'introduzione generale al Cloud Computing. Argomento fondamentale in un periodo in cui spesso le aziende ritengono le infrastrutture on-premise non più sufficienti per sostenere il proprio business. Previsto anche un focus mirato sull'orchestrazione dei container con Kubernetes, includendo tutti i processi utili per automatizzare la gestione e la pianificazione dei container con cui eseguire microservizi in ambienti diversi e con differenti modalità di sviluppo,

Vi sarà poi un ulteriore focus su OpenStack, piattaforma sotto licenza open source che utilizza pool di risorse virtuali per la creazione e la gestione di cloud privati e pubblici. Alla fine del percorso di formazione tutti i partecipanti riceveranno una certificazione CKA (Certified Kubernetes Administrator). Quest'ultima garantite le capacità, le conoscenze e le competenze del candidato per operare in modo professionale con Kubernetes.

Il Cloud ha fame di talenti

Come sottolineato da Italo Piroddi, responsabile di Aruba Academy:

È più importante che mai offrire una formazione specialistica alle nuove generazioni: il tema delle competenze, d'altronde, si fa sempre più centrale perché mentre aumenta la complessità degli obiettivi legati alla Cloud transformation, cresce parallelamente il bisogno di disporre di risorse in grado di governarla

Non a caso secondo il Cloud Security Report 2023 di Fortinet, la scarsità di competenze e di personale preparato rappresenta ancora oggi il principale ostacolo ad un'adozione più rapida del Cloud in ambito aziendale. Aruba S.p.A, il principale Cloud provider italiano nonché leader nei servizi di data center, Web hosting, e-mail, PEC e registrazione domini, prosegue nell'obiettivo di incentivare la formazione e colmare lo skill gap esistente attraverso Aruba Academy.

Per maggiori informazioni e per candidarsi al corso di formazione è possibile visitare questo link.