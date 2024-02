Arricchisci la tua mente con Edulia: corsi a partire da 8,40€/mese

Se vuoi arricchire la tua mente con nuove conoscenze e competenze, Edulia è la piattaforma che fa per te, poiché propone più di 300 corsi online, sempre aggiornati e di alta qualità, su vari argomenti, come arte, cultura, filosofia, business, management, coding, programmazione e molto altro.

Puoi scegliere il corso che più ti interessa e seguire le lezioni in video, audio o testo, a seconda delle tue preferenze.

Edulia: una piattaforma flessibile e conveniente che arricchisce la tua mente

Una delle cose che rendono Edulia una piattaforma davvero unica è la sua flessibilità: puoi accedere ai corsi quando vuoi e da dove vuoi, usando il tuo computer, tablet o smartphone.

Puoi imparare al tuo ritmo, senza vincoli di tempo o di luogo. Inoltre, puoi approfittare di un’offerta speciale sul piano annuale di Edulia Masterclass, che ti dà accesso illimitato a tutti i corsi disponibili a soli 8,40€ al mese, pagando una sola volta 99,90€ all’anno.

Con questo piano, avrai anche la possibilità di ottenere attestati e certificati che potrai condividere con la tua rete di contatti e sui tuoi profili social. Edulia è quindi una piattaforma conveniente e vantaggiosa, che ti permette di risparmiare e di valorizzare il tuo curriculum.

Se sei pronto a arricchire la tua mente con Edulia, non perdere tempo: scegli il tuo piano preferito o cogli l’occasione del piano annuale in promozione e inizia subito il tuo percorso formativo, fatto di oltre 400 ore di lezione in alta qualità. Edulia ti aspetta!

