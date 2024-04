Argina gli ostacoli e potenzia il tuo WiFi con il ripetitore Xiaomi ad un PREZZACCIO

Xiaomi è un'azienda che, ormai, è di grande rilevanza nell'ambito della produzione di dispositivi elettronici e oggi, su Amazon, ad essere in sconto del 13% e il ripetitore WiFi che viene venduto a soli a 25,99€.

Lo Xiaomi Mi WiFi Range Extender AC1200 rappresenta una soluzione avanzata per estendere la copertura della rete WiFi, offrendo una connettività affidabile e veloce in tutta la casa o l'ufficio. Dotato di uno standard di comunicazione wireless 802.11ac, questo range extender supporta una velocità di trasferimento dati fino a 1200 Megabit al secondo.

La caratteristica distintiva di questo dispositivo è la sua compatibilità con Dual Band WiFi, operante su entrambi i canali 2.4 GHz e 5 GHz, consentendo di eliminare le zone non coperte dalla rete WiFi e garantendo una connessione stabile e veloce in tutte le aree dell'ambiente domestico o lavorativo. L'ingresso Ethernet Veloce consente di collegare dispositivi cablati come TV, console di gioco o lettori di streaming alla rete WiFi, garantendo una connessione affidabile e priva di interruzioni.

L'indicatore di segnale intelligente permette di individuare il punto migliore per posizionare il range extender, assicurando una copertura ottimale della rete WiFi. Questo dispositivo fornisce inoltre informazioni dettagliate sul funzionamento del ripetitore, consentendo agli utenti di monitorare e ottimizzare le prestazioni della loro rete WiFi.

Attivo per la banda da 5 GHz e per la banda da 2,4 GHz. Con una temperatura di funzionamento compresa tra 0-40 °C, questo range extender è adatto per un utilizzo continuativo in una vasta gamma di ambienti

