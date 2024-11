Archiviazione cloud sicura a un prezzo da urlo con pCloud (ultime ore)

A sorpresa pCloud, il servizio di cloud storage con base in Svizzera, ha lanciato una nuova offerta a tempo limitato per un'archiviazione cloud sicura a un prezzo da urlo. Grazie alla promozione di Halloween, il piano annuale Premium da 1 TB è in offerta a 69,99 euro invece di 83,88 euro. La promo include inoltre una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Utilizzo del protocollo TLS/SSL, svariate opzioni per la condivisione dei file, accesso ai dati anche offline, backup da qualsiasi piattaforma, player audio e video proprietario: questi i principali punti di forza di pCloud, a cui si aggiunge la sede in Svizzera, con i file protetti in automatico dalle severe leggi svizzere relative alla privacy dei dati personali.

L'offerta scade fra meno di due giorni ed è accessibile tramite questa pagina del sito ufficiale pCloud.

pCloud e la sua offerta limitata per Halloween

Sono diverse le funzionalità chiave che rendono pCloud uno dei servizi di cloud storage di riferimento a livello internazionale. In primis l'utilizzo del protocollo TLS/SSL, applicato in automatico quando un utente invia uno o più file dal proprio dispositivo personale ai server pCloud.

Un altro aspetto chiave del servizio è la tutela dei dati personali, con la consapevolezza di poter contare su una delle leggi più severe in tal senso, dal momento che pCloud è un'azienda svizzera con base nel Paese elvetico.

C'è poi tutto il discorso relativo alla semplicità d'uso del servizio. A partire dalle molteplici opzioni per la condivisione dei propri documenti, grazie all'interfaccia web del servizio e alle applicazioni disponibili. In tal senso è opportuno segnalare anche l'accesso e la sincronizzazione su qualsiasi tipo di dispositivo e ovunque ci si trovi, anche offline.

