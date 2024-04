Archinstall 2.8 aumenta dimensione ESP a 1 GiB e risolve bug

Archinstall 2.8 è stata rilasciato oggi come ultima versione del programma di installazione in modalità testo di Arch Linux. Tale versione risolve vari bug, aggiorna le traduzioni, ma aggiungere anche alcuni miglioramenti. Archinstall 2.8 aumenta la dimensione predefinita della partizione di sistema ESP a 1 GiB. In questo modo gli utenti non rimarranno più a corto di spazio. Inoltre, aggiorna il collegamento su come ridimensionare la partizione root ISO avviata, aggiorna la gestione del microcodice, imposta il layout della tastiera per installazione minima e aggiunta di udev sync prima di lsblk che segue la formattazione e tanto altro.

Achinstall 2.8: i bugfix e le migliorie apportate in questa nuova versione per Arch Linux

Questa versione corregge anche una serie di bug delle versioni precedenti. In primis migliora il commit della tabella delle partizioni. Gli altri miglioramenti riguardano poi l'abilitazione di test di repository, mirror personalizzati, la visualizzazione dei pacchetti installati per tutti i sottomenu del profilo, l'inizio e la lunghezza della partizione /home, le terminazioni di riga fstab, Btrfs opzioni di montaggio e le directory di avvio di GRUB. Oltre a ciò, Archinstall 2.8 migliora il file README e aggiorna le traduzioni per diverse lingue, europee e non solo. Queste includono ceco, portoghese brasiliano, francese, greco, italiano, giapponese, ebraico, hindi, ungherese, polacco, russo, tamil, spagnolo e turco.

Per maggiori dettagli sulle modifiche implementate nella versione Archinstall 2.8 del programma di installazione di Arch Linux, controlla le note di rilascio sulla pagina GitHub del progetto. Da qui è anche possibile scaricare il tarball sorgente. Tuttavia, questa versione sarà inclusa di default nel prossimo snapshot ISO di Arch Linux in arrivo maggio 2024, ovvero Arch Linux 2024.05.01. Ciò renderà l'installazione di Arch Linux più stabile e affidabile sia per i nuovi utenti, ma anche per quelli esistenti che desiderano reinstallare i propri sistemi.