Arbitrum ristagna, Avalanche e InQubeta salgono

Mentre Bitcoin ha compiuto un notevole rialzo, superando la soglia dei 73.000 $ e stabilendo nuovi massimi storici, alcuni altcoin sono rimasti indietro nelle prestazioni di prezzo. Una di queste è Arbitrum (ARB), che è rimasta relativamente stabile negli ultimi 30 giorni. In questo articolo analizzeremo le ragioni del movimento laterale del prezzo di ARB e analizzeremo le prestazioni di Avalanche (AVAX), un'altra importante criptovaluta.

Inoltre, sposteremo la nostra attenzione su InQubeta (QUBE), un nuovo progetto in fase di prevendita che ha raccolto una notevole attenzione. Considerati gli oltre 900 milioni di dollari in token QUBE già venduti, InQubeta si sta avvicinando all'ambita soglia di 1 miliardo di dollari, rendendola una delle prevendite di maggior successo fino ad oggi.

Analisi del prezzo di Arbitrum (ARB)

Nonostante lo slancio rialzista registrato nel mercato delle criptovalute in generale, Arbitrum (ARB) non è riuscita a capitalizzare il rialzo. Il prezzo di ARB è rimasto relativamente piatto negli ultimi 30 giorni, sottoperformando altre memecoin e altcoin importanti come AVAX, SOL, XRP, MATIC e ADA.

Al momento in cui scriviamo, ARB è scambiata a circa 2,06 $, dopo aver subito un breve calo a 1,94 $ qualche giorno fa, prima di rimbalzare a oltre 2,2 $ e successivamente consolidarsi ai livelli attuali. Vale la pena notare che ARB ha raggiunto il suo massimo storico di circa 2,33 $ a metà gennaio di quest'anno, in concomitanza con l'approvazione degli ETF su Bitcoin e lo spostamento del mercato verso l'ecosistema Ethereum.

Un'analisi del grafico ARB/USD rivela che ARB è stata scambiata all'interno di un canale laterale dalla fine di gennaio, fluttuando tra l'intervallo di 1,7 $ e 2,25 $. Affinché il prezzo di ARB continui la sua tendenza rialzista, è necessario che esca da questo canale, il che potrebbe potenzialmente portare a un nuovo massimo storico poco dopo. Nonostante ciò, un movimento sostenuto del prezzo al di sotto dei livelli di supporto di 2 $ e successivamente di 1,7 $ potrebbe portare a un ulteriore ribasso per ARB, che ha registrato solo una perdita dell'1% negli ultimi 30 giorni.

La linea della Moving Average Convergence Divergence (MACD) è attualmente al di sotto della linea di segnale MACD, indicando un potenziale sentimento ribassista nel breve termine. Inoltre, il Relative Strength Index (RSI) in tutti i time frame si aggira tra 40 e 45, suggerendo un sentimento di mercato relativamente neutrale.

Inoltre, SpotOnChain, un'importante piattaforma di analisi on-chain, ha riportato che Wintermute Trading, un operatore del mercato delle criptovalute, ha accumulato un importo netto di 17,08 milioni di ARB (per un valore di 36,3 milioni di dollari) nelle ultime 8 ore.

Questo accumulo ha incluso prelievi di 19,19 milioni di ARB (per un valore di 40,7 milioni di dollari) da Binance e Coinbase e depositi di 2,11 milioni di ARB (per un valore di 4,45 milioni di dollari) su OKX e Gate.io. Questo consistente ampliamento della posizione si è verificato solo due giorni prima dell'imminente sblocco massiccio di 1,11 miliardi di ARB (per un valore di 2,23 miliardi di dollari), che rappresenta il 76% dell'offerta in circolazione, previsto per il 16 marzo 2024. Attualmente, Wintermute Trading detiene un totale di 29,48 milioni di ARB (per un valore di 61,9 milioni di dollari).

Analisi del prezzo di Avalanche (AVAX)

In contrasto con le prestazioni poco brillanti di ARB, AVAX ha fatto guadagnare ai suoi possessori circa il 30% nell'ultimo mese. Attualmente la quotazione di AVAX si aggira intorno ai 56 $, ma è ancora molto lontana dal suo massimo storico di circa 134 $, stabilito durante la corsa al rialzo del 2021.

Un esame del grafico AVAX/USDT rivela che AVAX è uscito da un canale discendente alla fine di gennaio e da allora è in modalità rialzo.

Nonostante ciò, come per ARB, la linea MACD si trova al di sotto della linea di segnale MACD, indicando un potenziale sentimento ribassista nel breve termine. Il RSI in tutti i timeframe oscilla tra 50 e 60, mentre su un timeframe annuale si attesta a 75, suggerendo uno slancio rialzista complessivo sui grafici a lungo termine.

AVAX sta attualmente tentando di rompere il livello di 60 $, un punto di prezzo che non si vedeva dall'inizio del 2022. Se dovesse riuscirci, il prossimo obiettivo, basato sui livelli di estensione di Fibonacci, è 65,54 $, in linea con il livello di Fibonacci 0,786. L'obiettivo più ambizioso, derivato dai livelli di Fibonacci, è di circa 125 $, in linea con il livello di Fibonacci 4,236.

Al contrario, per sostenere il trend rialzista, AVAX deve proteggere il livello psicologico di 50 $. Una violazione di questo supporto potrebbe potenzialmente innescare un'inversione dello slancio rialzista.

InQubeta (QUBE) attira l'attenzione

InQubeta è una delle prevendite di maggior successo nello spazio delle criptovalute, avendo già raccolto ben 11,7 milioni di dollari. Inoltre, sono stati venduti 900 milioni di dollari di token QUBE e il progetto si sta avvicinando all'ambito traguardo di 1 miliardo di dollari di prevendita. Il prezzo attuale di 1 token QUBE è di 0,0245 USDT e la prossima fase, la fase 9, è fissata a 0,028 USDT.

InQubeta (QUBE) mira a rivoluzionare il modo in cui le startup AI raccolgono capitali e interagiscono con le loro community sfruttando la tecnologia blockchain.

Il progetto consente agli investitori di partecipare attivamente alla definizione del futuro della piattaforma grazie al suo modello di governance. Detenendo il token QUBE, gli investitori possono proporre idee, partecipare a discussioni e votare su decisioni importanti riguardanti lo sviluppo e la direzione della piattaforma, promuovendo un senso di appartenenza e collaborazione tra i possessori di token.

InQubeta introduce un modello di investimento frazionario, abbattendo le barriere all'ingresso nel settore dei finanziamenti AI. Questo modello consente agli investitori di contribuire in base al proprio budget, democratizzando l'accesso alle startup di AI. Grazie alla piattaforma di InQubeta, le startup possono creare token non fungibili (NFT) basati su ricompense e azioni che rappresentano diritti di proprietà e benefici unici legati al successo delle loro imprese.

La piattaforma utilizza la tecnologia blockchain per creare una piattaforma sicura ed efficiente specifica per il finanziamento di startup nel campo dell'intelligenza artificiale. Sfrutta il libro mastro immutabile della blockchain, gli smart contract e le transazioni trasparenti per garantire fiducia e responsabilità durante il processo di finanziamento. Gli investitori possono sostenere le startup di AI sapendo che i loro contributi sono registrati in modo sicuro e accessibili a tutte le parti interessate.

Il token QUBE, un token ERC20, è il token nativo della rete InQubeta, che facilita gli investimenti frazionari e favorisce una connessione perfetta tra gli investitori in criptovalute e il settore dell'AI. È stato progettato con un modello deflazionistico e fasi strategiche di prevendita, che lo rendono un'opportunità di investimento redditizia.

InQubeta è supportata dalla migliore società di cybersecurity Hacken, che garantisce un ambiente di investimento sicuro e infonde fiducia negli investitori. Questo impegno per la sicurezza e la trasparenza è fondamentale per il successo della piattaforma.

Inoltre, la piattaforma di InQubeta integra NFT e frazionamento, trasformando ogni opportunità di investimento in un token unico non fungibile. Questo approccio consente agli investitori di tutte le dimensioni di budget di partecipare, democratizzando l'accesso agli investimenti in AI. I primi finanziatori approfittano dell'emozione di sostenere progetti di AI all'avanguardia e ottengono l'accesso a vantaggi esclusivi.

La piattaforma introduce anche una dimensione allettante nella proprietà dei token QUBE, con una tassa di vendita del 5% che contribuisce a una pool di ricompense dedicata. Questo meccanismo permette agli investitori di guadagnare ricompense semplicemente mettendo in staking i loro token, allineando gli incentivi e promuovendo l'impegno a lungo termine della community.

Conclusione

Mentre l'ascesa fulminea di Bitcoin ha catturato l'attenzione del mondo delle criptovalute, gli altcoin come Arbitrum (ARB) e Avalanche (AVAX) hanno mostrato prestazioni di prezzo contrastanti. Il movimento stagnante dei prezzi di ARB evidenzia l'importanza di uscire dagli intervalli di trading stabiliti per sbloccare un ulteriore potenziale di rialzo. D'altra parte, AVAX ha premiato i suoi possessori con guadagni sostanziali, anche se con potenziali segnali ribassisti a breve termine da parte degli indicatori tecnici.

In questo contesto, InQubeta (QUBE) emerge come un progetto in fase di prevendita, che offre un approccio al finanziamento di startup AI e al coinvolgimento della community attraverso la tecnologia blockchain. Grazie al suo modello di investimento frazionario, il marketplace NFT e i meccanismi di governance, InQubeta mira a democratizzare l'accesso agli investimenti in AI e a promuovere la collaborazione tra i possessori di token.

