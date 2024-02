Apri un nuovo sito WordPress con il miglior servizio hosting italiano (da 26€)

L'apertura di un nuovo sito richiede diversi passaggi preliminari. Uno dei più importanti è la scelta dell'hosting, cioè lo spazio che ospiterà i contenuti del sito web (testi, foto, video, database, backup, ecc.). Scegliere un piano hosting affidabile e veloce è fondamentale per la buona riuscita del progetto, o quantomeno per partire con il piede giusto. In Italia, il miglior servizio hosting è Serverplan, che propone piani annuali con WordPress incluso a partire da soli 26 euro.

Serverplan: il miglior servizio hosting italiano

I piani Hosting WordPress di Serverplan in offerta quest'oggi hanno incluso un dominio gratis per sempre, WordPress pre-installato, il servizio di backup giornaliero, la cache, il certificato SSL e le nuove unità SSD NVMe per lo spazio di archiviazione. In più offrono server localizzati in Italia, aggiornamenti automatici e il servizio di trasferimento gratuito.

I prezzi partono da 26 euro all'anno se ci si affida al piano Starterkit. Nel costo è compreso 1 dominio gratis per sempre (incluse le estensioni .it e .eu), 5GB di spazio su unità SSD NVMe, 5 account email, backup giornaliero automatico e traffico illimitato.

Il piano base non include WordPress preinstallato né il tool di migrazione gratuita di un eventuale sito precedente. Se si sta aprendo un sito per la prima volta quest'ultimo servizio non è importante, mentre il fatto di avere WordPress già preinstallato potrebbe essere un grande vantaggio per chi ha poca esperienza nel campo.

Apri un nuovo sito WordPress con Serverplan, con piani a partire da 26 euro all'anno (+IVA) e tutte le funzionalità migliori che un sito web moderno richiede.

