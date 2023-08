Apri SelfyConto: puoi vincere premi Apple

L’era della digitalizzazione sta trasformando i servizi finanziari del settore bancario. In questa corsa all'innovazione, Banca Mediolanum è una degli attori principali grazie all'introduzione di un prodotto innovativo: SelfyConto.

Questo conto corrente pone nuovi standard, con operazioni bancarie rapide e moderne. Ora, grazie all’ultima promozione, puoi persino vincere prodotti Apple di fascia alta, rendendo più allettante l’opportunità di aprire il conto.

SelfyConto è stato appositamente creato per soddisfare le esigenze di tutti, compresi i giovani, offrendo un'esperienza utente contemporanea ed efficiente.

Ma la ciliegina sulla torta è l'attuale campagna promozionale, che consente di vincere premi straordinari a chi apre il conto.

SelfyConto: tanti premi Apple in palio

Aprendo il conto SelfyConto ad agosto, accederai a servizi bancari all'avanguardia, ma anche alla possibilità di vincere ogni settimana uno dei cinque straordinari prodotti Apple.

I premi in palio includono iPhone 14 Pro Max, MacBook Pro 13.3", iPhone 14, MacBook Air 15" e Apple Watch S8.

Non solo i nuovi titolari del conto hanno l'opportunità di vincere questi premi Apple, ma il primo anno non pagheranno il canone.

Inoltre, se sei un Under 30, il conto resterà gratuita fino al compimento di 30 anni, un aspetto sicuramente vantaggioso.

Un ulteriore vantaggio è la carta di debito legata al conto, che è realizzata interamente in PVC riciclato.

Ciò non solo testimonia l'impegno di Banca Mediolanum per la sostenibilità ambientale, ma offre anche vantaggi pratici per gli acquisti di tutti i giorni.

Tra le altre operazioni gratuite ci sono gli addebiti delle utenze, i bonifici, i pagamenti di F23, F24, MAV, RAV.

Ecco perché conto SelfyConto è una delle opzioni attuali più vantaggiose e convenienti. Inoltre, puoi aprire il conto usando lo SPID.

