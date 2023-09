Apri conto Crédit Agricole: ti aspettano vantaggi esclusivi

Il Conto Online Crédit Agricole è molto conveniente perché offre tanti vantaggi. Se apri il conto entro il 4 ottobre 2023, non pagherai il canone. Inoltre, potrai ricevere dei buoni regalo per Amazon.it e avrai una carta di debito che puoi usare ovunque.

Con l'app del conto, puoi gestirlo da solo e fare prelievi senza pagare commissioni in tutti gli ATM del Gruppo. E se devi fare un bonifico online, non pagherai nulla.

I vantaggi esclusivi del conto? Buoni Regalo Amazon.it

Se apri il Conto Online Crédit Agricole e attivi la carta di debito Crédit Agricole Visa, puoi ottenere 50€ in Buoni Regalo Amazon.it.

Ma attenzione, devi aprire il conto entro il 31 ottobre 2023 e inserire il codice promozionale «VISA» nel form di apertura.

La carta di debito Crédit Agricole Visa ti permette di fare acquisti online e nei negozi di tutto il mondo, e puoi usarla anche per pagare con Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Puoi gestire la tua carta in modo facile usando Home Banking o l'App, scegliere quanto spendere e personalizzare la carta, tipo decidere in quali Paesi usarla.

In più, se perdi la carta, puoi bloccarla subito dall'App. Se usi la carta Crédit Agricole Visa per fare acquisti, puoi ricevere fino a 100€ in Buoni Amazon.it, a seconda di quanto spendi.

Entrando nei dettagli, avrai:

25 euro se spendi almeno 250 euro;

50 euro se spendi 500 euro;

100 euro se spendi 1.000 euro.

Con Crédit Agricole avrai anche a disposizione un Conto Deposito con tasso di rendimento lordo annuo fino al 3,50%. Se vincoli almeno 10.000 euro, riceverai altri 50 euro in Buoni Regalo Amazon.it.

