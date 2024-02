Approfitta ORA dell'offerta NordVPN

Con NordVPN navighi tutelando la tua identità digitale e proteggendo i tuoi dati in modo semplice ed economico. Questo perché la VPN è proposta con piani biennali scontati fino al 67%. Se vuoi saperne di più continua a leggere.

Perché NordVPN è una delle migliori VPN

NordVPN garantisce una navigazione privata e protetta grazie a un tunnel crittografato che assicura l'anonimato online. I tuoi dati personali, le informazioni bancarie e i dettagli sensibili saranno al sicuro sotto la solida protezione della crittografia AES a 256 bit, considerata tra le più affidabili in termini di sicurezza informatica.

Ma i benefici di NordVPN non si fermano alla sola privacy. Con la funzionalità Threat Protection, attiva in ogni momento, sarai protetto automaticamente da malware, hacker e tracker, evitando così rischi di truffe e profilazioni indesiderate. In più, NordVPN agisce anche come un efficace ADBlocker, liberando la tua esperienza online da fastidiosi annunci pubblicitari sia nel browser che nelle app.

Oltre a queste funzioni di protezione, NordVPN ha larghezza di banda illimitata grazie ai suoi server. In questo modo la tua connessione rimarrà veloce e stabile, assicurandoti un streaming fluido, senza buffering e una navigazione senza interruzioni. Non puoi accedere a particolari contenuti per via delle restrizioni geografiche? NordVPN ha oltre 5000 server dislocati in 60 diversi Paesi. Apri l'app, scegline uno, connettiti e avrai un IP corrispondente a quel luogo, superando eventuali limitazioni.

Ti ricordiamo che al momento l’abbonamento biennale parte da 3,99 € al mese per il piano standard, ma ci sono tante altre configurazioni per diversi livelli di protezione, oltre alla possibilità di scegliere un abbonamento annuale o mensile. Approfitta ora degli sconti che raggiungono il 67%. Visita il sito ufficiale per scoprire nel dettaglio i costi e le opzioni di abbonamento.

