Approfitta dell'offerta Credem Link: apri il conto entro il 5 aprile e ottieni 100€ in buoni Amazon

Approfitta dell’offerta esclusiva di Credem Link e diventa cliente prima del 5 aprile per ricevere fino a 100€ in buoni Amazon, che puoi usare per acquistare qualsiasi prodotto presente sulla piattaforma di e-commerce.

Il conto corrente, senza canone per sempre, si adatta perfettamente alle tue esigenze offrendoti la scelta tra due diverse carte di pagamento e un’opzione di conto deposito.

Approfitta dell'offerta Credem Link: 100€ in buoni Amazon ti aspettano

Credem Link è la soluzione ideale per chi cerca praticità nella gestione finanziaria, grazie alla sua piattaforma accessibile sia da dispositivi mobili che da computer tramite home banking. Se apri il conto entro il termine stabilito, otterrai i buoni Amazon. Come? Visita il sito Web, apri il conto inserendo il codice promozionale CREDEM100 e, una volta ottenuta la carta di debito, inizia a fare acquisti.

Ma cosa permette di fare il conto Credem Link? Tutte le operazioni bancarie essenziali, come pagamenti di bollettini con QR code, F24 semplificati e bonifici, senza commissioni.

Puoi optare per una carta di debito internazionale MasterCard, gratuita per il primo anno, che ti permette di effettuare pagamenti e prelievi in tutto il mondo, oltre a essere compatibile con i sistemi di pagamento mobile come Apple Pay e Google Pay. Dopo il primo anno, il canone della carta diventa di 1,50€ al mese.

In alternativa, è disponibile una carta di debito Bancomat, gratuita, che ti consente di prelevare in Italia e di pagare nei negozi fisici.

Se cerchi anche una qualche forma di risparmio, Credem Link offre il Conto Deposito Più, con un tasso di interesse del 4% annuo lordo, valido per 12 mesi su un deposito minimo di 5000€. Approfitta dell'offerta prima che scada: apri il conto oggi stesso cliccando sul bottone qui sotto!

