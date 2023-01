Apple Watch Series 8: il miglior smartwatch del mercato in sconto di 80€ (anche a rate)

È facile recensire o definire Apple Watch Series 8: semplicemente, è il miglior smartwatch del mercato. Vero, è anche il più costoso (se si esclude Apple Watch Ultra), ma oggi puoi risparmiare quasi il 10% sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. E se ti sembra poco, ricorda che stiamo parlando di un prodotto Apple nuovo, presentato per la prima volta lo scorso mese di settembre.

C'è però un altro motivo per cui dovresti prendere in considerazione l'ultima offerta di Amazon: al di là dello sconto di 80 euro, che abbatte il prezzo a 879 euro, l'altro motivo per cui ti consigliamo l'acquisto è l'opportunità di pagare in 5 rate mensili da 175,80 euro senza interessi. Ha già un sapore diverso ora, non è vero?

80 euro di sconto su Apple Watch Series 8

Il modello in offerta su Amazon è quello in versione GPS + Cellular da 45mm con loop in maglia milanese color grafite. Insomma, il massimo che puoi chiedere e un inno di gioia per il made in Italy.

Rispetto al modello precedente, introduce due novità significative: il doppio sensore di temperatura (con il quale mantieni sotto controllo la differenza della tua temperatura con quella basale) e la rilevazione automatica degli incidenti in auto per chiamare i soccorsi. Per il resto, è il solito impeccabile Apple Watch, con l'opportunità di effettuare le chiamate dall'orologio e il suo precisissimo GPS.

Cogli al volo l'ultima offerta di Amazon su Apple Watch Series 8 GPS + Cellular da 45mm e scegli se pagare in un'unica soluzione o in cinque comode rate senza interessi da 175 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.