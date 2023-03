Apple Watch Serie 4 in sconto del 43% su Amazon

L'Apple Watch ha venduto più unità di tutti gli altri smartwatch più importanti del mondo messi insieme. L'Apple Watch Series 4 mantiene il familiare design rettangolare dei modelli precedenti, ma con alcuni perfezionamenti chiave che lo rendono più comodo da indossare e più facile da usare che mai. Nonostante la mancanza di una funzione che avremmo voluto, l'Apple Watch Series 4 è meraviglioso sotto ogni altro aspetto. Acquistalo su Amazon a soli 399,00€ invece di 704,10€.

Le cornici più sottili sono fondamentali e i bordi arrotondati aiutano a richiamare l'attenzione su di esse, facendo sembrare il display più simile a un orologio e in linea con le tendenze contemporanee degli schermi mobili. L'enorme macchia rossa della Serie 3 è stata sostituita da una linea rossa circolare più raffinata e leggibile, che indica chiaramente la superiorità del modello Cellular rispetto alla variante GPS. È stata migliorata anche la pulizia del sensore di calore. L'eccezionale qualità della produzione Apple è evidente. L'Apple Watch è quasi perfetto e rappresenta un ottimo esempio di cosa significhi essere un prodotto premium nel settore mobile.

Lamentarsi che l'Apple Watch non sia circolare è inutile a questo punto, e il pubblico che acquista orologi sembra essere d'accordo, vista la popolarità del prodotto. A parte il fatto che l'Apple Watch ha uno splendido display e la più grande piattaforma software per indossatori oggi disponibile, sareste dei pazzi a non acquistarne uno se possedete già un iPhone. Con la Serie 4, Apple ha fatto la cosa più prudente e ha aggiornato il software piuttosto che modificarlo o riprogettarlo in modo sostanziale.

Quando rileva una "caduta violenta", può allertare il personale di emergenza o comunicare la posizione di chi lo indossa a contatti predeterminati. Il display dell'orologio Series 4 è molto più grande rispetto ai modelli precedenti, il che lo rende più facile da leggere e più flessibile per interagire in ogni modo. Analogamente a un Walkie Talkie, l'Apple Watch dispone ora di una modalità Walkie Talkie che consente di comunicare in tempo reale con altri utenti di Apple Watch.

Gli avvisi della Serie 4 sono più coinvolgenti e approfonditi, e l'orologio stesso è un piacere da usare. Approfitta ora dello sconto del 43% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

