Apple Watch SE: lo smartwatch DEFINITIVO in super sconto

Apple è sempre stata un'azienda visionaria nell'ambito della produzione di devices elettronici e oggi, su Amazon, ad essere in sconto è il suo Apple Watch SE: attivo un risparmio del 17% per un costo totale e finale di 239€.

Mega offerta sull'Apple Watch SE

L'Apple Watch SE offre tutto ciò di cui hai bisogno per rimanere in forma, connesso e al sicuro. Con le funzioni avanzate di watchOS 10 e la Raccolta smart, hai accesso a informazioni cruciali con un solo sguardo, rendendo più facile monitorare la tua salute e rimanere in contatto con il mondo.

Per la tua sicurezza, l'Apple Watch SE è dotato di funzioni come il "Rilevamento cadute", il "Rilevamento incidenti" e la possibilità di chiamare il soccorso in caso di emergenza tramite SOS emergenze. Inoltre, riceverai notifiche se il tuo battito cardiaco è irregolare o se la tua frequenza cardiaca è fuori dai parametri normali.

Compatibile in modo impeccabile con i tuoi dispositivi Apple. Resistente all'acqua fino a 50 metri e disponibile in una varietà di colori di cassa e cinturini, è sia stiloso che swimproof. Personalizza il tuo Apple Watch SE con una vasta selezione di cinturini e quadranti completamente personalizzabili.

Infine, rimani sempre in contatto con messaggi, chiamate, musica, podcast e Siri direttamente dal tuo polso. Con SOS emergenze, puoi chiedere aiuto in qualsiasi momento, sia che tu sia con il tuo iPhone o sotto rete Wi-Fi. Con l'Apple Watch SE (GPS), il mondo è sempre a portata di mano.

Su Amazon, oggi, viene applicata una maxi offerta con sconto del 17% sull'Apple Watch SE che viene venduto a 239€.

