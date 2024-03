Apple Watch SE: il TOP degli smartwatch è in SCONTO BOMBA su Amazon

È il top di gamma degli smartwatch ed oggi può essere tuo ad un prezzo davvero speciale! Si tratta dell'Apple Watch SE, al momento disponibile su Amazon a soli 245 euro grazie ad uno sconto bomba del 28%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Apple Watch SE: funzionalità e caratteristiche tecniche

L'Apple Watch SE è il top di gamma nel suo settore grazie a specifiche tecniche di altissimo livello.

Ha tutto l'essenziale per motivarti a stare in forma, restare in contatto, monitorare la tua salute e chiamare aiuto in caso di emergenza.

La connettività perfetta con il tuo cellulare ti permette di mandare messaggi, telefonare e ascoltare musica e podcast in streaming anche se non hai con te l’iPhone. Inoltre, potrai utilizzarlo per sbloccare automaticamente il tuo Mac, trovare in un attimo i tuoi dispositivi e pagare con Apple Pay.

L’app Allenamento ti segue in tantissimi sport, con parametri evoluti che ti danno più informazioni sulle tue performance. L'orologio si caratterizza anche per la resistenza all’acqua fino a 50 metri, quindi puoi sfruttarlo anche al mare o in piscina.

Anche la salute è sempre sotto controllo grazie alle sue funzionalità di ultima generazione che ti permettono di ricevere una notifica se il battito cardiaco è irregolare, o se la frequenza è troppo alta o troppo bassa. Allo stesso modo, garantisce la massima sicurezza con le funzionalità "Rilevamento cadute", "Rilevamento incidenti" e SOS emergenze.

L'Apple Watch SE al momento è disponibile su Amazon a soli 245 euro grazie ad uno sconto bomba del 28%. Non aspettare oltre, la promozione potrebbe scadere da un momento all'altro!

