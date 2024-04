Apple Watch SE è lo smartwatch DEFINITIVO: SCONTO XL su Amazon

Apple non ha bisogno di presentazioni e oggi, su Amazon, uno dei suoi prodotti di punta, ovvero l'Apple Watch, in questo caso l'SE di seconda generazione, viene scontato del 17% e viene venduto al costo totale e finale di 239€.

Apple Watch SE in offerta su Amazon

L'Apple Watch SE offre tutte le funzionalità essenziali per motivarti a rimanere in forma, rimanere connesso, monitorare la tua salute e chiamare aiuto in caso di emergenza. Con la Raccolta smart e le app ridisegnate di watchOS 10, hai più informazioni a colpo d’occhio per gestire al meglio la tua giornata.

Le funzioni per la salute e la sicurezza includono il "Rilevamento cadute", il "Rilevamento incidenti" e la possibilità di chiamare il soccorso in caso di emergenza. Ricevi notifiche sul tuo battito cardiaco e monitora la tua salute in generale, con avvisi in caso di irregolarità o frequenza cardiaca troppo alta o bassa.

L'Apple Watch SE è compatibile con tutti i dispositivi e servizi Apple, offrendo una perfetta integrazione con il tuo ecosistema Apple. Con una resistenza all'acqua fino a 50 metri e una cassa disponibile in tre colori, l'Apple Watch SE unisce stile e funzionalità. Come compagno di fitness, l'Apple Watch SE è eccezionale.

L'app Allenamento segue i tuoi progressi in moltissimi sport, offrendo parametri evoluti per migliorare le tue prestazioni. Sempre in contatto con il mondo, puoi inviare messaggi, rispondere alle chiamate, ascoltare musica e podcast e utilizzare Siri direttamente dal tuo polso. Con il suo GPS integrato, l'Apple Watch SE ti tiene sempre connesso ovunque tu vada.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.