Apple Watch SE (2ª gen) con cinturino Sport Loop al minimo storico

Tieniti pronto perché ti sto per segnalare un'offerta davvero sbalorditiva che ti permette di avere uno dei migliori wearable in circolazione al prezzo più basso di sempre. Dunque fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello il mitico Apple Watch SE di 2ª generazione a soli 199 euro, invece che 259 euro.

Ti posso assicurare che tutto vero. Approfitta velocemente dell'ultimo giorno di Black Friday Amazon e risparmia 60 euro sul totale. Si tratta del minimo storico per cui lo vorranno tutti devi fare in fretta. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 39,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Apple Watch SE di 2ª generazione a prezzo shock

Il prezzo del bellissimo Apple Watch SE di 2ª generazione in questo momento è veramente scioccante. Innanzitutto gode di un bellissimo display Retina OLED straordinariamente luminoso che ti permette di vederlo in qualsiasi condizione di luce esterna. Ha una cassa da 44 mm in questa versione è un bellissimo cinturino Sport Loop.

Gode del potente processore S5 che insieme al suo sensore precisissimo ti consente di monitorare costantemente il battito del cuore, l'ossigeno nel sangue e rileva automaticamente le attività fisiche. Gode di tantissime applicazioni per lo sport ed è in grado di monitorare anche le fasi del sonno. Ha una super batteria che dura tutto il giorno e potrai ovviamente rispondere alle chiamate direttamente dal polso.

Siamo di fronte a uno dei migliori dispositivi in circolazione e dunque a un prezzo del genere è da prendere al volo. Quindi non fartelo scappare, vai subito su Amazon e acquista il tuo Apple Watch SE di 2ª generazione a soli 199 euro, invece che 259 euro. Quanto costa la spedizione? Nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.