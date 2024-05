Apple Watch: lo smartwatch DEFINITIVO in MAXI SCONTO su Amazon

L'Apple Watch Series 9 rappresenta il culmine dell'innovazione nel mondo degli smartwatch. Con una cassa in alluminio e l'opzione di abbinarlo al nuovo Sport Loop per un impatto ambientale neutro, questo dispositivo non solo ti accompagna nella tua vita quotidiana, ma si impegna anche a migliorare la tua salute e il tuo benessere.

Grazie al nuovo chip S9, l'Apple Watch Series 9 vanta un display superluminoso e introduce un nuovo modo magico di interagire con il dispositivo senza nemmeno toccarlo. Le funzioni evolute per la salute, la sicurezza e l'attività fisica forniscono dati utili e assistenza quando ne hai bisogno.

L'app Allenamento ti segue in una vasta gamma di sport, fornendoti parametri avanzati per migliorare le tue performance. La sicurezza è una priorità con le funzioni di rilevamento incidenti e rilevamento cadute, in grado di chiamare i soccorsi in situazioni di emergenza.

Compatibile con tutti i dispositivi e servizi Apple, l'Apple Watch Series 9 si integra perfettamente nella tua vita digitale. Infine, l'Apple Watch Series 9 è estremamente personalizzabile, con una vasta selezione di cinturini, materiali e colori tra cui scegliere, insieme a quadranti belli e funzionali che puoi adattare al tuo stile e ai tuoi interessi.

Su Amazon, oggi, Apple Watch Series 9 viene messo in maxi sconto del 16% per un costo finale d'acquisto di 409€.