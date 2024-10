Apple: un milione di dollari per chi riesce ad hackerare la sua AI

Apple ha lanciato una sfida che non passerà inosservata tra gli hacker di tutto il mondo: un programma di bug bounty che mette in palio premi in denaro per chi riuscirà a individuare vulnerabilità nei suoi sistemi di intelligenza artificiale. In una mossa insolita per il colosso di Cupertino, l'azienda offre una ricompensa record di un milione di dollari a chiunque riesca a condurre un attacco informatico con successo contro i suoi server Private Cloud Compute (PCC), impiegati per gestire e sviluppare i servizi legati all'AI.

Oltre al premio principale, Apple ha previsto compensi anche per altre tipologie di falle. Chi riesce a estrarre dati sensibili dal cloud che ospita l'intelligenza artificiale potrà ottenere fino a 250.000 dollari, mentre chi riesce ad accedere a informazioni riservate sarà premiato con 150.000 dollari.

Con questa strategia, Apple ribadisce il suo impegno per la sicurezza digitale e la tutela della privacy degli utenti, coinvolgendo esperti di sicurezza in una collaborazione aperta che punta a identificare e correggere le falle nei sistemi prima che possano essere sfruttate da malintenzionati.

Apple cerca di aumentare la protezione di un settore così delicato

Non è la prima volta che Apple si rivolge alla comunità degli hacker per rafforzare la sicurezza dei propri prodotti: negli anni recenti, l’azienda ha introdotto programmi mirati a consentire agli esperti di analizzare e "mettere alla prova" dispositivi come iPhone modificati appositamente per facilitare la ricerca di vulnerabilità, un approccio mirato a migliorare la protezione su larga scala.

Con questo nuovo programma di bug bounty focalizzato sui sistemi AI, Apple punta a proteggere un settore ancora più delicato, come quello delle tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, che gestiscono grandi quantità di dati e richiedono livelli di sicurezza elevatissimi.

Per gli utenti, questo significa una protezione maggiore: grazie all’intervento di hacker etici, Apple può individuare e correggere in modo preventivo i punti deboli dei suoi sistemi, contribuendo a garantire che i dati personali siano sempre al sicuro. Apple si impegna a migliorare costantemente i propri standard di sicurezza, un obiettivo che rafforza la fiducia degli utenti e innalza il livello di tutela dei dati e della privacy.